QUATTROZAMPE / Si cerca urgentemente un gatto donatore di gruppo B

Essendo un un gruppo sanguigno molto raro, la ricerca si allarga.

Si cerca urgentissimamente un gatto donatore di sangue gruppo B. Una gatta deve subire un intevento ed è ricoverata presso la Clinica Albese per animali da compagnia.

In caso di riscontro positivo alla richiesta o informazioni telefonare al numero tel 0173 35122 oppure al 347 4775029: Amici dei Mici Organizzazione di Volontariato.

Sul tema della donazione interviene anche la presidente di Amici dei Mici Enrica Piano che ha realizzato una pubblicazione per sensibilizzare al dono del sangue anche per gli animali.

"La donazione è un atto che può salvare la vita di un animale, ma anche un atto del progresso della medicina veterinaria.

Il nostro progetto nasce con la piena consapevolezza e l’assoluto rispetto delle normative che regolano la materia. Vuole essere di aiuto in una prima fase di ricerca in emergenza di un gatto o cane donatore, su richiesta di un veterinario. Questo registro aggiornato dei donatori non è da intendersi come sostitutivo delle anagrafi nazionali e regionali, ma un primo punto di partenza per una necessità immediata".