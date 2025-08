Fossano, scontro nella notte tra un suv e un furgone con rimorchio nei pressi del raccordo autostradale

Traffico bloccato nella notte sul raccordo autostradale di Fossano a causa di uno scontro tra un Suv e un furgone con rimorchio. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 di notte.

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno preso in carico gli occupanti dei mezzi per le eventuali cure, i vigili del fuoco di Fossano e gli agenti della polizia stradale di Mondovì.

Gli operatori sanitari hanno prestato assistenza ai feriti, mentre gli agenti erano impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e nella gestione della circolazione, la squadra dei vigili del fuoco di Fossano si occupava della messa in sicurezza dei veicoli. Le condizioni dei coinvolti non sono ancora state rese note.

La viabilità è stata ripristinata solo nelle prime ore del mattino.