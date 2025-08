Suggestioni musicali: ad Acceglio un bellissimo omaggio a Vivaldi

Un omaggio ad Antonio Vivaldi, tra i massimi esponenti del barocco musicale, uno dei maggiori virtuosi del suo tempo. Gli Amici della Musica di Savigliano e la Fondazione Acceglio hanno organizzato per questa sera, sabato 2 agosto, una serata unica nel suo genere.



Appuntamento alle ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale di Acceglio, per una serata dedicata al tempo che passa, alla storia ed alle melodie che restano, in un connubio di suggestive immagini, intrecci ed emozioni.



Una concerto fortemente voluto, che vedrà protagonisti quattro artisti di grande rilievo: Ubaldo Rosso (flauto), Cristina Triolo (oboe), Bruno Giudice (fagotto) e Tomè Olives (organo).



Ubaldo Rosso si è dedicato dagli anni '80 alla ricerca ed allo studio della musica antica su strumenti storici. Vincitore di una borsa di studio del British Council ha conseguito il Diploma di Merito alla "Guildhall School of Music di Londra" con S. Preston. Da anni ospite di importanti Istituzioni e Festival nazionali ed internazionali, si è esibito in concerto in Italia ed in tutta Europa, oltre che negli USA, in Canada, America Latina e Asia. Ha registrato opere per flauto di Mozart, con l'Ensemble Astrée alcuni CD dedicati a Antonio Vivaldi, Felice Giardini e Tomaso Giordani e con il CTI 4 Cd dedicati alla musica da camera con chitarra e viola. E' stato per oltre 40 anni titolare della cattedra di Flauto al Conservatorio "G. Verdi" di

Torino.



Cristina Triolo si è diplomata in Oboe nel 2003 presso il Conservatorio "G.F. Ghedini" di Cuneo sotto la guida del Maestro R. Turola. Nel 2005 ha partecipato al corso di perfezionamento presso l'accademia Montis Regalis di Mondovi, nel 2007 ha conseguito il diploma in didattica della musica e successivamente ha proseguito il proprio percorso accademico conseguendo nel 2009 la Laurea di Secondo Livello, perfezionandosi nel repertorio cameristico con particolare attenzione alla musica per corno inglese. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà, tra cui l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, la Filarmonica e orchestra CRASTI di Asti, orchestra Pressenda di Alba. Da diversi anni collabora con l' orchestra Filarmonica del Piemonte e l'Orchestra "G. Bruni" di Cuneo Parallelamente all'attività orchestrale, si dedica con continuità alla musica da camera, esibendosi in diverse formazioni, tra cui ottetto e quintetto di fiati. Il suo repertorio spazia dalla musica barocca a quella del ‘900



Bruno Giudice si è diplomato in fagotto nel 2000 presso il conservatorio "G Ghedini" di Cuneo sotto la guida del professore Stefano Audisio e successivamente si è perfezionato con il maestro Andrea Corsi, primo fagotto dell'Orchestra RAI, nonché con altre prime parti delle più importanti orchestre italiane. Conseguito il diploma, ha vinto la borsa di studio presso l'Orchestra Guido Cantelli di Milano con la quale ha collaborato per la stagione, 2001-2002 e l'anno seguente risulta idoneo all'audizione per fagotto presso l'Orchestra Sinfonica di Savona. Nel 2007 ha partecipato, con la Camerata Berna, alla tournée in importanti citta | Svizzere, Spagnole, Turche, con la solista Sabine Meyer. Negli anni ha collaborato con prestigiose orchestre attive nel panorama italiano, quali: Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Orchestra del teatro Regio di Torino, Orchestra Filarmonica della Valle d'Aosta, Orchestra Internazionale d'Italia, Orchestra Verdi di Milano. Presso l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, nel 2006, ha vinto il concorso per il ruolo di controfagotto e fagotto di fila.

Ha suonato sotto la direzione dei più importanti direttori d'orchestra nazionali e internazionali. Svolge un'intensa attività cameristica in diverse formazioni.



Tomè Olives, nato a Minorca (Isole Baleari) nel 1972, ha ottenuto i titoli di più alto livello nello studio dell'organo, armonia e composizione, aggiudicandosi anche numerosi premi e riconoscimenti. In Spagna ha studiato con Monserrat Torrent e dopo si è recato in Germania, dove ha studiato nella classe di organo di Klemens Schnor e con Wolfgang Hörlin e in Francia con Marie-Claire Alain e Eric Lebrun. Ha ricevuto lezioni anche da Juan de la Rubia. Ha tenuto concerti in Spagna, in numerosi Paesi dell'Unione Europea, Russia, e Nuova Zelanda, esibendosi anche in duo con il baritono Joan Pons e con Victor Khotulev, flautista presso la Filarmonica di Mosca. Attualmente ricopre il ruolo di organista titolare presso la cattedrale della Cittadella di Minorca e presso l'organo monumentale di Mahon, dove tiene una serie di lezioni-concerto riservate ai bambini dai 3 anni di età. L'interesse verso le nuove possibilità offerte dalla tecnologia lo hanno spinto a creare le musiche per il video mapping "l'orgue viu" in omaggio all'organo e all'organaro della chiesa di Santa Maria a Mahon e "el cavallament", composizione sacra basata a sua volta sul "cant de la sibila". Ha al suo attivo la registrazione di quattro compact-disc, alcuni dei quali con sue composizioni, edite da Brotons-Mercadal.



“Vivaldi ha suonato uno splendido assolo... questa musica non si è mai sentita prima e non ha eguali” scrisse il musicista ed architetto tedesco J.F.A. von Ufferbach. Ancora oggi un assolo che racchiude una straordinaria passione e bravura. E questa sera ad Acceglio sarà un modo per rivivere tutto questo.