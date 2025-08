Agosto non è solo mare, montagne e viaggi, ma anche gusto. Tanti piatti appetitosi, capaci di esaltare i sapori intensi della frutta e verdura di stagione maturata al sole dell’estate.

Infatti, che siate in vacanza o ancora in città, il menù non può che essere caratterizzato da piatti freschi e veloci, da servire in tavola senza dover accendere il forno o passare ore ai fornelli.

Se siete alla ricerca di idee per preparare un refrigerante pranzo o una deliziosa cenetta, ecco le ricette più fresche, facili e originali da provare, dimenticandosi della dieta: in questo periodo, infatti, meglio rimandare i propositi di dieta a settembre. Pare infatti che con il caldo si dimagrisca meno. A patto che… continuate a leggere.

Antipasti

Un must è l’insalata caprese, che unisce la freschezza dei pomodori maturi con la morbidezza della mozzarella di bufala. Per una versione più originale, si può optare per un carpaccio di carne marinata con scaglie di parmigiano e rucola. Le melanzane alla griglia condite con olio, menta e aglio sono un altro antipasto leggero e saporito che si presta a numerose varianti. Per chi ama i sapori di mare, un’insalata di polpo con patate e olive taggiasche rappresenta un’opzione raffinata e gustosa.

Primi piatti

Quando si pensa ai primi piatti estivi, la pasta fredda è spesso la prima scelta. Una versione gourmet può includere pomodorini datterini, mozzarella di bufala, basilico fresco e un filo di olio extravergine d’oliva. Per un tocco di originalità, si può preparare un’insalata di farro con verdure grigliate, feta e erbe aromatiche. Il risotto al limone e menta rappresenta un’alternativa elegante e profumata, perfetta per una cena estiva. Per chi preferisce piatti ancora più leggeri, un gazpacho andaluso o una vellutata fredda di cetrioli possono essere opzioni rinfrescanti e nutrienti.

Secondi piatti

D’estate i secondi piatti prediligono generalmente il pesce e le carni bianche, più leggeri e digeribili. Una grigliata mista di pesce, condita con un semplice intingolo di prezzemolo, aglio e limone, è un classico intramontabile. Per un piatto più ricercato, si può optare per un carpaccio di branzino agli agrumi. Le polpette di ricotta e zucchine rappresentano un’alternativa vegetariana sfiziosa e leggera. Per gli amanti della carne, un petto di pollo marinato alle erbe e cotto alla griglia è una scelta salutare e gustosa.

Contorni

In questo periodo abbondano verdure fresche ideali per creare contorni appetitosi. Un’insalata greca con pomodori, cetrioli, olive e feta è un classico mediterraneo sempre apprezzato. Per un contorno più tradizionale, si può preparare un’insalata di pomodori cuori di bue, cipolla di Tropea e basilico. Le zucchine alla scapece, marinate con aceto e menta, sono un contorno fresco e saporito tipico della tradizione napoletana. Un’insalata di finocchi, arance e olive nere rappresenta invece un mix di sapori e consistenze sorprendente.

Frutta

È il simbolo dell’estate, l’irrinunciabile conclusione di ogni pranzo o cena di agosto: stiamo parlando dell’anguria. Puoi goderne semplicemente tagliandola a fette oppure trasformandola in un sorbetto. L’anguria contiene pochissime calorie, è fatta per il 90% di acqua ed è consigliata nelle diete ipocaloriche. Ricca di antiossidanti, colora ogni tavola estiva. Perfetti come spuntino di metà mattina, anche in uno snack salato, i fichi sono ricchi di zuccheri e sono il frutto perfetto per trarre l’energia necessaria per arrivare da metà mattina all’ora di pranzo senza avere fame. I fichi contengono anche molti sali minerali e, se consumati in abbondanza, possono avere un effetto lassativo. Contengono potassio, ferro, fibre e vitamine A, B e C. Nella lista della spesa di agosto non dimenticate le dolci e succose more, le fragole, i kiwi, le pere estive, sugose e saporite, le prugne e le pesche.

Dolci

L’estate fa venire voglia di dessert dai profumi freschi. Un semifreddo al limone può essere la conclusione perfetta per un pasto estivo. Se amate la frutta, una macedonia arricchita con un sorbetto al basilico può rappresentare una scelta originale e rinfrescante. Una mousse alle fragole è una variante estiva del classico dessert italiano, ideale per chi non vuole rinunciare al gusto anche con il caldo. E per una merenda golosa e diversa dal solito, che ne dite del tiramisù al cocco?

Bevande

E siccome si sa, mangiare fa venire anche una gran sete, è importante scegliere le bevande giuste. La sangria bianca preparata con vino bianco, frutta fresca e un tocco di liquore agli agrumi è perfetta per un aperitivo in giardino. Per una versione analcolica, si può optare per un tè freddo fatto in casa aromatizzato con pesca e zenzero. Un classico intramontabile è il mojito, con il suo mix rinfrescante di rum, menta, lime e zucchero di canna. Per una bevanda più salutare, un frullato di anguria e menta può essere una scelta dissetante e nutriente.

Bere tanta acqua

Quando fa caldo è importante bere tanto per idratarsi. L’acqua (anche del rubinetto) non deve mai mancare nella vostra giornata e vi consigliamo di portare sempre con voi una borraccia termica per mantenerla fresca a lungo e per non buttare inutilmente bottigliette di plastica. Quanta acqua bisogna bere nell’arco delle 24 ore? Durante l’anno 1 - 1,5 litro al giorno va più che bene, ma quando fa caldo bisogna integrarne un po’ di più quindi possiamo arrivare anche a 2 litri. Ovviamente parliamo di acqua naturale e non di bevande zuccherate, che invece vi sconsigliamo, se non in qualche occasione speciale.

Tecniche di cottura estive

Era l’estate del 2002 e grazie a uno spot pubblicitario impazzava il tormentone “Antò, fa caldo”. Passano gli anni, ma durante i mesi estivi il ritornello non cambia: meglio utilizzare tecniche di cottura che non richiedano l’uso prolungato del forno. La griglia è sicuramente la regina dell’estate, ideale per cuocere carne, pesce e verdure in modo sano e gustoso. La cottura al vapore è un’altra tecnica perfetta per l’estate, in quanto preserva i nutrienti degli alimenti senza aggiungere grassi.

Come mantenere la cucina fresca

Cucinare durante l’estate può essere un’esperienza piacevole se si adottano alcuni accorgimenti. È consigliabile preparare i pasti nelle ore più fresche della giornata, magari al mattino presto o alla sera. Utilizzare elettrodomestici come il frullatore o il robot da cucina può aiutare a ridurre il tempo passato ai fornelli. Optare per ricette che richiedono poca o nessuna cottura è un altro modo per mantenere la cucina fresca. Infine, organizzare un picnic o un barbecue all’aperto può essere un’ottima soluzione per godere del cibo estivo senza soffrire il caldo della cucina.

Menù di Ferragosto

Cosa mangiare a Ferragosto. Per alcuni è il momento di rispolverare le ricette di famiglia, quelle della tradizione culinaria regionale italiana: quelle che si gustano anche se fuori c’è il solleone. Tipo il piccione arrosto ripieno toscano; le margheritine di Stresa piemontesi; i taralli glassati di Ferragosto; i pomodori ripieni di riso alla romana; il biscotto di mezz’agosto; gli zitoni all’ascolana; il pollo ai peperoni; il galletto ripieno; il gelo di melone; le melanzane al cioccolato. Vi conquisteranno!