Rocio Munoz Morales, le prime parole dopo il caso Bova: "Sono con le mie figlie, sono felice"

(Adnkronos) -

Rocio Munoz Morales torna in pubblico dopo la burrascosa vicenda che ha coinvolto lei e il suo ex compagno Raoul Bova. Ospite al Magna Graecia Film Festival a Soverato, l'attrice spagnola parla della Calabria, terra a cui è profondamente legata e dove sta trascorrendo le vacanze insieme alle figlie, Luna e Alma, e alla mamma.

"Per me è una grandissima emozione tornare in Calabria, in questo luogo mi sento a casa, riconosco anche le persone. Da giorni giro anche in posti che non conoscevo con le mie bambine, con mia mamma e ritrovo sempre gente bella, sorrisi belli e luoghi che mi sorprendono quindi sono molto felice", dice l'attrice accolta dal calore del pubblico.

Un vero inno d'amore alla regione che la sta ospitando: "La Calabria è una terra che mi arriva nuda, nelle cose belle e nelle cose brutte. Accoglie, non ha paura di essere se stessa".

Durante l'incontro, l'attrice ha anche parlato di se stessa e del suo approccio alla vita: "Io amo le sfide, le cose scontate mi annoiano, sono fatta così", dice Rocio. Parole che hanno, inevitabilmente, suscitato un lungo applauso di incoraggiamento da parte del pubblico. "Ma che vi applaudite? Non ho detto niente di speciale", ha replicato l'attrice, sorridendo.

Questa è stata la prima apparizione pubblica di Rocio dopo il caso di Raoul Bova e le chat private con la modella Martina Ceretti, finite online, sotto gli occhi di tutti, lo scorso 21 luglio nel podcast 'Falsissimo' di Fabrizio Corona. Il caso è ora oggetto di indagine della procura di Roma.