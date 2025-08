Clavesana, il Comitato contro il deposito rifiuti ricevuto in Comune: "Ci opporemo con ogni mezzo"

Il Comitato "No al deposito rifiuti" di Clavesana non va in vacanza e continua a ribadire la propria ferma opposizione al progetto della ditta Cement.

Proprio per questo, lo scorso 30 luglio, il gruppo è stato ricevuto dalla Giunta Comunale di Clavesana per ricevere aggiornamenti in merito all'iter, anche in relazione alla seconda Conferenza dei Servizi tenutasi il 20 febbraio scorso con la Provincia che ha concesso tempo alla ditta proponente fino al 2 settembre per presentare le integrazioni richieste in merito al loro procedimento.

"Ad oggi non è ancora stato ufficialmente presentato alcun documento - fanno sapre dal Comitato - L’occasione è stata utile per rinnovare la richiesta a tutta l’amministrazione di mantenere alta l’attenzione sulla vicenda e attrezzarsi per poter ribadire l’opposizione al progetto in ogni sede possibile e con ogni mezzo lecito in ottemperanza ai propositi espressi ai cittadini clavesanesi durante la campagna elettorale di giugno 2024".

Era stato sospensivo, infatti, il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi, lo scorso febbraio, durante la quale era intervenuto anche il Comune che, assistito dal proprio legale, aveva ribadito il proprio parere negativo.

Rispetto per l'ambiente, per il paesaggio e per il territorio, diventato culla di eccellenze enogastronomiche le motivazioni che hanno spinto il Comitato a mobilitarsi contro il del deposito stoccaggio rifiuti pericolosi in paese.