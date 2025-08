Alpinisti francesi bloccati a 2.600 metri di quota in Valle Gesso: recuperati illesi

Sono stati recuperati e portati in salvo illesi quattro alpinisti di nazionalità francese che questa mattina, domenica 3 agosto, erano rimasti bloccati a 2.600 metri di quota, in prossimità del Passo delle Portette, in Valle Gesso, nel territorio comunale di Valdieri.

L'allarma è scattato in mattinata, per il recupero è stato allertato il Comando dei Vigili del Fuoco intervenuti con l'elicottero: in collaborazione con i soccorritori francesi, i quattro alpinisti sono stati raggiunti e portati in zona sicura dai colleghi d'Oltralpe. Risultano tutti illesi.

Dall'inizio dell'anno sono numerosi gli interventi tra le montagne del Cuneese, alcuni dei quali, conclusi drammaticamente. Tra questi ricordiamo l'incidente in cui hanno perso la vita Michele Bruzzone, 54 anni, titolare della pizzeria La Conca d'Oro di Cengio e Daniela Colocci di 33 anni, brigadiere dei carabinieri in servizio da un anno a Varazze, che lo scorso giugno avevano intrapreso una scalata del Monviso.

A luglio il medico monregalese Paolo Rovea ha perso la vita a 66 anni, mentre si trovava ai 3.297 metri del Monte Argentera, in territorio di Valdieri, Alta Valle Gesso, insieme alla figlia. Stesso mese, stesso drammatico destino Enrico Bolla, luogotenente dei NAS, 56 anni, vittima di un incidente a Cresta Sigismondi.

Lo scorso 31 luglio è poi stato ritrovato anche il medico loanese Nicola Ivaldo, scomparso lo scorso settembre e ritrovato sul Monviso grazie alla tecnologia dei droni utilizzati dai soccorritori.

Da qui l'appello a una maggiore prudenza, fermo e convinto, diffuso negli scorsi giorni, dall'Uncem: "Ringraziamo di cuore il Soccorso Alpino, tutte le persone impegnate nel soccorso, comprese forze dell'ordine, Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Carabinieri, Polizie. Grazie davvero. Ma una cosa la diciamo con fermezza. C'è troppa impreparazione. Non ci si avventuri senza preparazione e strumentazione adeguata. Meglio evitare ogni azione che espone a rischi, se non li si è attentamente valutati e non ci si è preparati benissimo. E si scelgano le Guide, assistenza e supporto. Altrimenti si eviti di salire. Massima attenzione. Troppi morti e incidenti stiamo registrando. Troppi. Cambiamo verso".