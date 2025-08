Calcio, Albese 1917 al via: iniziata ufficialmente la nuova stagione biancazzurra

È iniziata la stagione 2025-26 dell’Albese 1917, la nuova realtà nata dalla fusione tra Alba Calcio e Albese Calcio. Un progetto ambizioso e profondamente legato al territorio, che unisce il titolo sportivo in Eccellenza dell’Alba Calcio alla gloriosa tradizione biancazzurra dell’Albese Calcio, portando con sé oltre un secolo di storia sportiva cittadina.

Sabato 2 agosto, al campo sportivo Michele Coppino, è andato in scena il raduno con la prima seduta di allenamento sotto la guida di Giancarlo Rosso, allenatore simbolo per il calcio albese, che torna in panchina dopo 15 stagioni vissute tra Promozione, Serie D ed Eccellenza.

“Affrontiamo un girone competitivo, con squadre di grande tradizione come Alessandria, Fossano e Chieri – ha dichiarato Rosso –. Il gruppo è nuovo e giovane, serve tempo ma vogliamo costruire identità e mentalità.”

Sulla stessa linea il direttore sportivo Davide Pedone: “Ho creduto in questo progetto, abbiamo allestito una squadra giovane ma con ottimi elementi. Sono sicuro che ce la giocheremo con tutti. Ora dobbiamo lavorare duro per amalgamarci e farci trovare pronti per un campionato molto complesso.”

Prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia – in programma domenica 24 agosto contro la Cheraschese – i biancazzurri disputeranno quattro test amichevoli: si parte con due uscite in trasferta contro Vogherese (12 agosto) e Cairese (14 agosto), entrambe formazioni di Serie D, per poi tornare al Coppino con le sfide casalinghe contro Spartak San Damiano (20 agosto) e Saviglianese (27 agosto), entrambe di Promozione.

Il presidente Maxim Pioggia punta su un progetto tecnico che valorizzi i giovani del territorio. L’entusiasmo è alto: ora la parola passa al campo.