Fossano, nuovi spogliatoi nello stadio comunale e l'asilo di via Santa Lucia: tante le opere a bilancio nel 2025

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato mercoledì 30 luglio.

***

Importanti investimenti a Fossano elencati durante la ricognizione dello stato dei programmi di attuazione per il 2025. Nel corso del Consiglio comunale è avvenuta infatti una rendicontazione dei lavori già messi a bilancio: alcuni conclusi, altri in fase di realizzazione.

Delle opere individuate, il restauro e il risanamento delle facciate interne e le opere complementari del Castello degli Acaja (del valore di 375mila euro, con i lavori conclusi il 28 maggio scorso); la costruzione del nuovo blocco degli spogliatoi nel campo da calcio e rugby (700mila euro e fine lavori previsti entro agosto); la realizzazione dei nuovi spogliatoi nello stadio comunale in corso Trento (1.071.000 euro – fine operazione a ottobre).

Si aggiungono la manutenzione straordinaria del cinema I Portici (230mila euro), per cui la Soprintendenza si è espressa per la progettazione esecutiva degli interventi; la costruzione (che inizierà a settembre) del portale di ingresso al cimitero in località Loreto (40mila euro) e gli interventi straordinari sulla viabilità del valore di 800mila euro.

Poi ancora la costruzione del nuovo asilo nido di via Santa Lucia, con fondi PNRR (che finirà entro giugno 2026, 1milione 200mila euro il costo dell’operazione) e l’adeguamento sismico, energetico e l’adeguamento alla normativa dei Vigili del fuoco nella bocciofila Forti e Sani (480mila euro).

Per settembre previste inoltre le conclusioni della messa in sicurezza del cavalcavia di via Circonvallazione su via Macallé e del cavalcaferrovia di via Circonvallazione e canale Tavolera (per un valore complessivo di 360mila euro).

Da segnalare anche le prossime manutenzioni straordinarie della palestra comunale per l’adeguamento della normativa dei Vigili del Fuoco e il passaggio in classe D con apertura al pubblico (530 mila euro) e del Palazzetto dello sport per l’installazione dell’impianto di riscaldamento e cambio aria (340mila euro).

Ancora nella ricognizione dello stato dei programmi di attuazione per il 2025 i 525mila euro per la sistemazione dell’area dei laghi di San Lorenzo e lo studio di realizzazione di una casa sul fiume, nell’area del Parco fluviale Gesso-Stura. Il tutto in seguito all’acquisto del Comune di un’area di 10mila metri quadrati nei pressi della chiesa di San Lazzaro e in prossimità di una foresta fossile, in direzione Salmour, unica in Italia.

Da evidenziare anche la procedura per la richiesta di riconoscimento da parte della Regione Piemonte per la costituzione del Distretto del Cibo sulla carne bovina, che comprende le associazioni di categoria e le associazioni di produttori.

Interessante per gli utenti invece la digitalizzazione di dati anagrafici, con il recupero di centinaia di migliaia di documenti (98 anni di archiviazione, dal 1866 al 1964) recuperati da bobine microfilo non stampabili e riversati in formato digitale.