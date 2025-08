Mondovì Volley, la giovane schiacciatrice Anna Sclavo completa il roster della serie B1

Se già con i precedenti annunci la “piemontesità” e la “monregalesità” del roster di Mondovì Volley non erano in dubbio, con l’ultimo questi concetti sono ancora più rafforzati. La società monregalese chiude infatti il suo roster per la prossima serie B1 con il ritorno in città della giovane schiacciatrice Anna Sclavo.

Classe 2009, Anna è un prodotto della “cantera” societaria, da cui in questa stagione provengono ben tre atlete della prima squadra. Con lei, inoltre, saranno sei le atlete piemontesi. La sua carriera inizia nel 2018, con i primi passi nel settore giovanile, e fino al 2023 scala le varie fasce di età, mettendosi in evidenza principalmente nel ruolo di centrale.

Nel 2024 arriva il momento della prima esperienza di respiro più ampio, con l’approdo alla Igor Volley Trecate Novara, dove si mette in luce nei campionati giovanili (Under 16, Under 18), ma allo stesso tempo compie i primi respiri nella pallavolo dei grandi partecipando alla Serie B2. Adesso il ritorno a casa per questa nuova avventura nel ruolo di schiacciatrice, già introdotto con successo nelle ultime stagioni.

Entusiaste le prime parole di Anna Sclavo: “Sono davvero emozionata all'idea di giocare nella B1! Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere le mie nuove compagne, alcune delle quali ho già avuto modo di conoscere. Sono entusiasta di imparare dalle giocatrici più esperte e pronta ad affrontare le sfide, specialmente con il cambio di ruolo che mi aspetta. Questa opportunità rappresenta per me un'occasione per crescere e migliorare come atleta. Tornare a Mondovì, dopo un anno nelle giovanili con l'Igor Novara, è emozionante e mi fa sentire a casa. Non vedo l'ora di dare il massimo!”

APPROFONDIMENTO - LA CARRIERA DI ANNA SCLAVO

2018-2024: LPM Pallavolo Mondovì (giovanili)

2024-2025: Igor Volley Trecate Novara (Giovanili, B2)

Sono così 12 le giocatrici che si metteranno a disposizione di coach Claudio Basso dalla fine di agosto:

PALLEGGIATRICI: Sara Colombano, Beatrice Fissore

CENTRALI: Anna Aliberti, Chiara Bergese, Giulia Picchiotti

SCHIACCIATRICI: Elisa Bole, Alice Munari, Francesca Bosso, Anna Sclavo

OPPOSTI: Giada Sangoi

LIBERI: Isabella Monaco, Anna Imarisio

L’inizio dei campionati è previsto nel fine settimana dell’11-12 ottobre.