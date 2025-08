Odg riforma Pac, Bergesio: “Voto unanime del Consiglio comunale di Fossano in difesa dell’agricoltura e della pesca italiane”

"Sono estremamente soddisfatto dell'approvazione unanime di questo ordine del giorno, che rappresenta un segnale forte e chiaro da parte della comunità di Fossano. La difesa della nostra agricoltura e della pesca non è una questione politica, ma un impegno condiviso per il futuro del nostro territorio e della nostra economia. Il Consiglio ha dimostrato grande senso di responsabilità, superando le divisioni per tutelare un settore vitale. Ora è fondamentale che il Governo italiano ascolti le voci dei territori e si batta in Europa per una PAC che valorizzi la qualità, la sostenibilità e la sicurezza alimentare che contraddistinguono l'eccellenza agricola del nostro Paese”.

Con queste parole il Senatore e Consigliere comunale Giorgio Maria Bergesio commenta l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio comunale di Fossano, con il voto favorevole di maggioranza e minoranza, dell'ordine del giorno in difesa dell'agricoltura italiana presentato dal Consigliere Cristian Molineris, gruppo Lega.



Il documento esprime forte preoccupazione per le proposte di riforma della Politica Agricola Comune (PAC) post-2027, che rischiano di indebolire le politiche di sostegno al settore. L'ordine del giorno impegna il Sindaco Dario Tallone a manifestare la contrarietà alle riforme proposte dalla Commissione Europea e a sollecitare il Governo italiano affinché difenda con forza gli interessi degli agricoltori e dei pescatori.



“L’impegno del Consiglio comunale di Fossano si concretizza nel richiedere una nuova visione della PAC che ponga il lavoro degli agricoltori e dei pescatori al centro delle strategie europee, garantendo la partecipazione attiva delle Regioni e delle organizzazioni di categoria nella definizione della futura programmazione. L’obiettivo è promuovere l’introduzione di clausole di reciprocità nelle relazioni commerciali e opporsi a politiche dannose per il comparto”, conclude il Senatore Bergesio.