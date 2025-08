Riaperta al transito la strada provinciale 265 verso Trezzo Tinella dopo l’intervento nei pressi del pilone Chiarle

È stato riaperto questa settimana il tratto della strada provinciale 265 nel tronco tra il bivio con la sp 200 per Neviglie (presso Mango) e il bivio con la sp 230 per Mompiano alla progressiva chilometrica 3,900 in prossimità del Pilone Chiarle sul confine tra i comuni di Trezzo Tinella e Mango, che era chiuso dallo scorso 5 maggio per la realizzazione di un’opera di sostegno del pendio a valle della sede stradale, oggetto negli anni passati di frane e smottamenti causati dalle intense precipitazioni.

I lavori, che oltre alla riprofilatura del pendio comprendevano anche un intervento sul sistema di regimazione delle acque piovane, si sono conclusi con qualche giorno di anticipo rispetto al cronoprogramma, che prevedeva la riapertura per venerdì 8 agosto; all’appello manca ancora la bitumatura finale della carreggiata, che sarà realizzata a breve senza più comportare la chiusura totale al transito veicolare; durante la stesura del manto d’asfalto verrà infatti istituito un senso unico alternato.

"Siamo soddisfatti per l’apertura anticipata – afferma al riguardo il vicepresidente della Provincia Massimo Antoniotti – sia perché quel tratto di viabilità è fondamentale per il passaggio dei mezzi agricoli, soprattutto durante il periodo della vendemmia, sia perché si tratta di lavori che erano attesi da tempo e giungono ora a compimento".

Sulla stessa lunghezza d’onda le dichiarazioni del sindaco di Trezzo Tinella, Alberto Cerrino: "Desidero ringraziare l’Amministrazione Provinciale, gli uffici del settore viabilità e il vicepresidente Antoniotti che ha seguito in prima persona questo intervento che per noi risultava fondamentale, perché questa strada presentava problematiche sin dal 2009 e rappresenta uno snodo importantissimo per Trezzo e i comuni limitrofi, che si servono di questo tracciato per raggiungere Alba".