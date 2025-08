Assestamento, approvato in Consiglio regionale l’ordine del giorno sul micro-credito a favore delle piccole Partite IVA

Con 29 voti favorevoli e la non partecipazione al voto della minoranza, il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato oggi l’ordine del giorno presentato dal consigliere regionale di Fdi, Sergio Ebarnabo, che impegna la Giunta a istituire un fondo di garanzia regionale a rotazione per integrare l’accesso al microcredito da parte delle piccole Partite IVA piemontesi. Una misura concreta per sostenere l’imprenditoria diffusa nei piccoli comuni, contrastare lo spopolamento e garantire servizi essenziali nei territori più fragili del Piemonte.

“Oggi abbiamo dato un segnale chiaro e concreto - dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia, Sergio Ebarnabo - a tutte quelle microimprese, spesso a conduzione familiare, che rappresentano la spina dorsale dei nostri territori. Il fondo regionale che chiediamo di attivare servirà a coprire quel 20% non garantito dal fondo nazionale per il microcredito, rimuovendo così un ostacolo che oggi blocca tanti piemontesi pronti a investire e a lavorare. È una scelta di campo: stiamo dalla parte di chi non chiede assistenza, ma strumenti per ripartire con dignità e coraggio. Un sentito ringraziamento va alla Giunta regionale per l’attenzione dimostrata, e in particolare alla Vicepresidente e Assessore al Lavoro Elena Chiorino, che ha colto il valore sociale ed economico della proposta e ha garantito l’apertura a un intervento concreto nei prossimi provvedimenti, ed all’Assessore al Bilancio Andrea Tronzano, che ha sottoscritto formalmente il parere positivo all’ordine del giorno in rappresentanza della Giunta. Un grazie anche al Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e a tutta la maggioranza regionale, che con compattezza ha sostenuto questa iniziativa a favore delle Partite IVA e dei piccoli imprenditori piemontesi. Ora la palla passa all’esecutivo regionale, che potrà attuare rapidamente quanto indicato nell’ordine del giorno, dando respiro a chi vuole fare impresa anche nei contesti più difficili”.