Ceva, nuovo punto luce presso il ponte San Francesco

Nei giorni scorsi è stato completato un primo, importante intervento di ammodernamento e potenziamento dell’illuminazione pubblica in diverse zone della città: un progetto che ha coinvolto ambiti sia del Centro storico che nelle aree periferiche.

In particolare è stato installato un nuovo punto luce presso il ponte San Francesco sul Cevetta: un’opera molto attesa dalla cittadinanza, che contribuisce a rendere l’area più sicura e vivibile. In questo caso, si tratta del completamento del primo intervento tangibile sull’area del torrente prospiciente il Centro storico: nei prossimi giorni prenderà il via una seconda progettualità, quella che riguarda principalmente il tratto pedonale lungo il Cevetta, con ripristino e potenziamento dell’illuminazione, che verrà implementata anche nel parcheggio sul piazzale di fronte alle attività economiche della zona, sulla copertura dell’ala mercatale ed in piazza San Francesco presso la Scuola media. L’investimento è di 90 mila euro.

“Gli interventi si realizzano nell’ottica di una maggiore efficienza energetica e di un miglioramento complessivo della qualità urbana – commenta l’assessore ai Lavori pubblici e vice-sindaco Fabio Ferrero -: il nuovo punto luce sul ponte è in risposta ad una precisa richiesta della cittadinanza e va inoltre ad aumentare la sicurezza dell’area. I lavori sul tratto pedonale lungo il Cevetta consentiranno un deciso cambio di passo in merito all’illuminazione oggi insufficiente”.

Sull’area è previsto un ulteriore intervento: nell’ultimo Consiglio comunale è infatti stata approvata una variazione di bilancio che assegna fondi per la completa sostituzione dell’impianto semaforico che regola l’incrocio tra il ponte San Francesco e corso Garibaldi: “Non solo verranno sostituite le lanterne, ormai vetuste - evidenziano il sindaco Fabio Mottinelli e l’assessore Fabio Ferrero – ma verrà completamente rivisto il sistema di regolamentazione dell’incrocio, che oggi prevede fasi di passaggio misto pedonale e veicolare. Anche in questo caso, si agisce nell’ottica di una maggiore sicurezza per tutti i frequentatori”.