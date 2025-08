Crissolo, salta anche la stagione estiva: la seggiovia Monviso resterà chiusa

Contrariamente a quanto annunciato a metà luglio da Renato Cristiano, gestore della seggiovia Monviso di Crissolo per conto della Rumm Club (affidataria dell’impianto dal novembre 2023 su incarico del Comune), l’impianto non aprirà per la stagione estiva 2025.

La notizia, che già circolava da qualche giorno nel piccolo centro dell’alta valle Po, è stata confermata direttamente da Cristiano tramite un comunicato diffuso sui social:

"Con grande rammarico – annuncia – la Rumm Club comunica che quest’estate non sarà possibile aprire la seggiovia 'Monviso' di Crissolo. La mancata apertura dipende dal fatto che al momento non si dispone di un caposervizio per l’impianto", ha spiegato il gestore.

Secondo quanto riportato, nonostante i tentativi portati avanti fino all’ultimo per trovare una figura idonea a sostituire il precedente addetto, impossibilitato per motivi personali, non è stato possibile individuare in tempo utile un professionista abilitato.

"Sono stati contattati molti operatori a livello nazionale, è stata avviata anche una persona alla formazione, ma l’esame finale non potrà svolgersi prima di settembre. Allo stato attuale non è possibile far partire l’impianto, che è comunque stato revisionato ed è perfettamente funzionante. Siamo sinceramente dispiaciuti e ci scusiamo con gli utenti", ha concluso Cristiano.

Una notizia che ha lasciato amareggiati i residenti e i tanti turisti affezionati a Crissolo e alla sua seggiovia, che porta al cospetto del Re di Pietra.

Dopo una stagione invernale 2023/2024 segnata da un'apertura breve a Natale e poi da una chiusura anticipata a causa della mancanza di neve, e dopo il danno alla fune di gennaio, la chiusura estiva segna un ulteriore passo indietro.

Dopo la notizia sui social sono tanti i commenti per la delusione: "Avevamo una speranza nella riapertura, soprattutto dopo l’accordo raggiunto a inizio luglio tra la Sipre (che gestiva gli impianti a monte) e il Comune. Ci si vedeva già a sciare di nuovo sullo skilift del Granero il prossimo inverno, o a salire in seggiovia per poi scendere in bici da Coulobrira, con una sosta al bar in quota. E invece nulla", scrive un utente.

Il clima che si respira tra gli abitanti e i turisti di Crissolo è di sconforto. La mancata apertura estiva viene vissuta da molti come un’altra occasione persa per rilanciare il territorio.

"Dispiace davvero, perché non c’è nulla di peggio che sentirsi rassegnati e impotenti davanti al declino di un luogo che meriterebbe rispetto. E invece, quel rispetto non lo sta ricevendo da nessuno. Nemmeno da chi, testardamente, continua a sperare in qualcosa che, purtroppo, non accadrà mai", si legge in uno dei tanti messaggi diffusi in queste ore.

Le parole rivelano un malcontento profondo, alimentato dalla sensazione di essere stati abbandonati e dalla mancanza di prospettive concrete per il rilancio della località. "Dicono che tra tre mesi ci sarà una svolta, ma la verità è che il fallimento sarà ormai sotto gli occhi di tutti. E tra cinque mesi? Uscirà il solito annuncio sulla chiusura della stagione invernale, magari con una scusa ancora più ridicola del solito… tipo che si sono persi il tasto per accenderla", ironizza amaramente qualcuno online.

Intanto il Monviso continuerà a dominare silenzioso sulle sorti incerte di un paese che, tra ritardi, incertezze e promesse mancate, vede sfumare un'altra stagione turistica.