Inquinamento del Rio Renino a Monasterolo di Savigliano: i controlli di Arpa Piemonte

Il personale tecnico di Arpa Piemonte è intervento sul Rio Renino, nel comune di Monasterolo di Savigliano, per residui fangosi subaffioranti e maleodoranti dal 19 luglio scorso. Sono stati effettuati campionamenti per individuare la natura e dunque la possibile fonte della criticità.

La stessa Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale fa sapere che "è stata individuata la causa dell'evento in un'anomalia alla rete fognaria interna a una attività industriale presente nella zona, con intasamento di un pozzetto che non ha permesso il normale deflusso dei reflui verso l'impianto di depurazione aziendale. L'avaria ha comportato la tracimazione in pressione di reflui di colore biancastro sul sedime stradale e di qui nel corpo idrico attiguo".

La ditta ha riferito di aver provveduto alla pulizia del tratto fognario interrato e si attiverà immediatamente per il ripristino dello stato dei luoghi .

Arpa monitorerà la completa regolarizzazione dell'evento, intra ed extra aziendale, per la relazione finale che invierà agli enti competenti.