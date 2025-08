Una presenza costante sul territorio: la Provincia partecipe a numerosi eventi nel Roero

Il Roero ha vissuto giornate ricche di iniziative che hanno visto la partecipazione attiva della Provincia: il presidente Robaldo e il consigliere Simone Manzone hanno preso parte ai numerosi appuntamenti in rappresentanza dell’Ente.

Giovedì 17, il consigliere Simone Manzone ha rappresentato la Provincia alla posa della prima pietra dell'intervento di riqualificazione del mercato ortofrutticolo del Roero, a Canale. Un intervento strategico per il futuro del territorio e per la valorizzare le eccellenze della filiera agroalimentare locale. La Provincia ha fornito un contributo concreto al progetto attraverso il proprio Ufficio Servizio Europa – Interventi Strategici, offrendo supporto nella gestione dei fondi PNRR che finanziano l’opera e nella fase esecutiva del contratto.

[Consigliere Simone Manzone all'inaugurazione del nuovo mercato ortofrutticolo a Canale]

Il giorno seguente, venerdì 18 luglio, presso la rinnovata Sala Seminterrata del Comune di Guarene, il presidente Robaldo e il consigliere Manzone hanno partecipato alla presentazione del progetto europeo SMART – Soluzioni di Mobilità Alternative Rurali Transfrontaliere, finanziato dal Programma di Cooperazione Italia-Francia Alcotra. Il progetto mira a promuovere modalità di spostamento sostenibili nelle aree rurali, alternative all’automobile privata. Per l’Italia sono partner il GAL Langhe Roero, la Fondazione Links e il Comune di Guarene (in qualità di capofila per i comuni coinvolti: Piobesi d’Alba, Corneliano d’Alba, Castagnito, Vezza d’Alba, Magliano Alfieri), mentre la Francia è rappresentata dalla Comunità dei Comuni di Rumilly Terre di Savoia.

[Da sinistra: Massimo Gula, presidente del GAL, Marco Gallo, assessore regionale e Simone Manzone, consigliere]

Il consigliere Manzone ha inoltre presenziato, nella stessa giornata del 18 luglio, a Sommariva Perno, alla 38° edizione del Premio Giornalistico del Roero, con la consegna dei riconoscimenti ai migliori articoli e servizi dedicati al territorio.

[Premio Giornalistico del Roero]

Lo scorso sabato 26, invece, ha rappresentato la Provincia insieme con il conigliere Rocco Pulitanò, all'80a edizione della Fiera del Pesco, sagra tradizionale e enogastronomica che si svolge ogni anno a Canale.

[Consigliere Simone Manzone alla Fiera del Pesco]