Alessio Brambilla è un nuovo giocatore del Bra: talento e versatilità per il centrocampo giallorosso

Con grande soddisfazione e dopo un lavoro intenso tra le parti, l’A.C. Bra ufficializza l’arrivo di Alessio Brambilla, centrocampista centrale nato a Vimercate nel 2001. Il giocatore arriva in prestito gratuito dalla Cremonese e rappresenta un innesto di qualità e prospettiva per la mediana giallorossa.

Brambilla ha scelto di “sposare il progetto” del club piemontese, dimostrando fin da subito entusiasmo e determinazione. Predilige il ruolo di mediano, ma la sua duttilità gli consente di ricoprire con efficacia diverse posizioni del centrocampo, offrendo a mister Fabio Nisticò un’opzione tattica preziosa.

La sua carriera giovanile è iniziata nel settore giovanile del Milan, dove ha indossato la maglia rossonera sia con gli Under 17 che con la Primavera. Successivamente ha maturato esperienza tra i professionisti con il Cesena in Serie C, prima di approdare alla Cremonese. Le esperienze al Gubbio e alla Feralpisalò, sempre in Serie C, hanno messo in luce la sua personalità e il suo potenziale.

Brambilla ha già raggiunto il ritiro estivo in Valle d’Aosta, dove il Bra sta svolgendo la preparazione tra Saint-Vincent (sede del soggiorno) e Montjovet (campo di allenamento). Si è messo subito a disposizione dello staff tecnico e dei nuovi compagni, pronto a dare il massimo per la nuova maglia.