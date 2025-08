Calcio Femminile, al via la campagna abbonamenti per la Freedom FC Women

La Freedom FC Women lancia ufficialmente la campagna abbonamenti per la Serie B 2025-26! Sarà possibile seguire tutte le gare casalinghe delle biancoblu in campionato (che prenderà il via domenica 7 settembre), allo Stadio “Fratelli Paschiero” di Cuneo a prezzi speciali e popolari. Di seguito:

Tribuna Centrale Monviso + Accesso alla Sala Hospitality: 100 euro, Tribune Laterali Monviso: 80 euro, Tribuna Matteotti: 60 euro

Modalità di acquisto: dal lunedì al venerdì (orari 9-12 e 14-17) presso la sede di Castelletto Stura (in Via Circonvallazione 24). Si accettano bancomat e carte di credito. Per info: 333-1899509 o segreteria@freedomfc.it