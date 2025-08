Calcio, Freedom FC Women U15: Roberto Morosini è il nuovo allenatore

La Freedom FC Women ha annunciato il nuovo allenatore della formazione Under 15, che sarà Roberto Morosini.

Racconigese classe 1967, mister di grande esperienza e patentato Uefa B, dal 2004 al 2015 è stato allenatore nell'Attività di Base di squadre come Saviglianese, Marene e Villafranca. Dal 2018 al 2021 ha lavorato con la Sampdoria nel progetto “Samp Camp around the world” in Africa, Cina ed Europa, per svolgere successivamente, dal 2021 al 2023, il ruolo di tecnico, sempre con la società blucerchiata, all'interno dellla Next Generation Academy ed affiliate.

Nel suo curriculum può vantare esperienze come allenatore dei summer camp e soccer school di Real Madrid Foundation, Benfica, AC Milan, Sampdoria, Toronto, Cagliari (per gli international camp in Uganda ed Australia). Nella stagione 2024-25 è stato Responsabile dell'Attività di Base della Saviglianese.