Calcio, serie D. Ufficiale: il Saluzzo nel Girone A del campionato 2025-2026

È stato ufficializzato dalla Lega Nazionale Dilettanti il quadro dei gironi della Serie D 2025-2026, giunta alla sua 78ª edizione, la 45ª sotto la gestione diretta della LND. Il Saluzzo è stato inserito nel Girone A, un raggruppamento che si preannuncia equilibrato e competitivo, ricco di club blasonati e con grande tradizione calcistica.

Oltre ai granata, nel girone ci saranno: Asti, Biellese, Chisola, Derthona, Gozzano, Novara-Romentin, Valenzana Mado, Cairese, Celle Varazze, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Sestri Levante, Vado, Club Milano e Varese.

Per il Saluzzo sarà una stagione impegnativa ma affascinante, che vedrà i ragazzi confrontarsi con formazioni dal grande passato nei professionisti come il Varese, la Sanremese e l’Imperia, e con piazze tradizionalmente calde come Gozzano e Sestri Levante.

L’inizio del campionato è atteso per settembre. Intanto, l’ufficializzazione dei gironi accende già l’entusiasmo dei tifosi, pronti a sostenere la propria squadra in questa nuova avventura tra i dilettanti d’élite.