Nicole Bracco vicecampionessa italiana di velocità su pista

Nella sera di martedì 29 luglio 2025 la coppia Nicole Bracco-Vittoria Vitillo rappresentante il Comitato FCI Piemonte chiude in 5a piazza assoluta la spettacolare e difficilissima prova della Madison (conosciuta anche come "americana"). 45 giri di 333,33 m del velodromo Enzo Sacchi di Firenze per un totale di 15 km percorsi in poco più di 20 minuti ad una media prossima ai 45 km/h (44,15). Le due atlete chiudono a pari punti con la 4a coppia Sasha Pellegrino-Ginevra Sambi rappresentante il Comitato dell’Emilia-Romagna le quali superano di un soffio nell'ordine di arrivo finale le piemontesi. Madison vinta dalla coppia veneta Carlotta Casarotti-Marta Grassi.

Nello stesso velodromo, nella giornata di mercoledì 30 luglio la saviglianese Nicole Bracco si trova impegnata nel lungo torneo della velocità individuale. Una competizione che parte dal mattino con le prove di qualificazione, ovvero il lancio dei 200 metri che determina la composizione delle successive batterie a scontro diretto, per terminare con la finalissima alle ore 21.00. Nicole, portacolori del comitato federale piemontese e militante nel team SC Cesano Maderno, fa registrare il miglior tempo assoluto di qualificazione del campionato italiano fermando il cronometro dei 200 m su 13,33 secondi percorrendo il lancio alla velocità media di 54,014 km/h nonostante la presenza di vento.

Prosegue la giornata con gli scontri diretti, dove Nicole fa segnare in tutte le batterie un netto "2-0" giungendo imbattuta sino alla finale.

Ultima prova che vede lo scontro Bracco-Timis, un asse Piemonte-Veneto che vede la meglio nell'avversaria Giorgia Valentina Timis.

Nicole Bracco è argento tricolore per il secondo anno consecutivo, laureandosi come nel 2024 vicecampionessa italiana di velocità su pista.

In due anni di agonismo nella categoria esordienti Nicole Bracco conquista 4 podi tricolori tra strada e pista, raccogliendo tre argenti e un oro a sigillo e riconferma di un incredibile potenziale atletico.