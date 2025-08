Officine Mattio brilla all'Étape Czech Republic: vittoria per Raimondi e podio per Cavallo

È un’Italia che pedala veloce e vince anche all’estero, quella vista sabato 2 agosto alla L’Étape Czech Republic by Tour de France, nella suggestiva cornice della Boemia meridionale. Un’edizione resa ancora più epica dalle condizioni meteo proibitive e dal percorso tecnico, che attraversava anche il centro storico UNESCO di Český Krumlov.

A firmare una prestazione straordinaria è stato Matteo Raimondi, portacolori del team OM.CC | Officine Mattio Cycling Club, che ha trionfato nella gara maschile sulla distanza di 110 km e 2.200 metri di dislivello.

" Una gara spettacolare, davvero unica. Il pubblico è stato incredibile: sembrava di correre alla Roubaix, con il tifo a bordo strada nonostante il tempaccio - la dichiarazione di Matteo - . Pioggia, freddo… ma anche tanta gente ovunque sul percorso, soprattutto nei tratti più duri. È stato emozionante e motivante spingere in quelle condizioni.".

Raimondi ha attaccato sin dai primi chilometri e ha mantenuto il comando fino al traguardo, chiudendo in 2:58:21 con quasi tre minuti di vantaggio sugli inseguitori. Una prova di forza e determinazione che lascia il segno nel circuito internazionale.

Brillante anche la prova di Martina Cavallo, che nella gara femminile ha conquistato un secondo posto assoluto, confermandosi tra le protagoniste del panorama granfondistico. " È stata una gara dura ma bellissima, con un percorso impegnativo e condizioni meteo davvero complicate - ha detto Martina -. Ma proprio per questo il secondo posto ha un sapore speciale. Ho dato tutto e sono felice di aver rappresentato OM.CC in un contesto internazionale così importante. Portare il Made in Italy sul podio è sempre una grande soddisfazione

Due podi, un unico messaggio: OM.CC c’è, continua ad esserci anche nei grandi appuntamenti internazionali. Un risultato doppio che conferma la qualità del team cuneese e del movimento granfondistico italiano anche in ambito internazionale.

Due atleti, due podi, in una competizione aperta anche agli élite, che ha richiamato oltre 1.000 partecipanti e grandi nomi del ciclismo come Andy Schleck, vincitore del Tour de France 2010, presente in qualità di ambasciatore.