Deputato del partito di Zelensky lascia la maggioranza per protesta

Il deputato ucraino Dmytro Kostiuk ha lasciato il partito di maggioranza per protestare contro il trattamento subito in occasione della legge sulle agenzie anti-corruzione. Era membro del partito “Sluha Narodu” (Servitore del Popolo), la formazione Zelensky che governa l’Ucraina da alcuni anni. Come riporta il sito Strumenti Politici , questo è solo l’ultimo caso di una serie di dimissioni e di sospensioni che stanno spaccando la maggioranza, nonostante la ferrea presa esercitata sul Parlamento dall’ufficio presidenziale.

Proprio questa condizione di subalternità ha messo in crisi Kostiuk, stanco di ricevere pressioni e minacce per votare nel modo indicato dai vertici di Kiev. La legge del 22 luglio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. In contemporanea alle manifestazioni di piazza ha raggiunto il limite anche la coscienza del deputato, che si è dimesso il 31 luglio durante la seduta plenaria del Parlamento che ha votato gli emendamenti alla norma contestata. Ha rivelato che sia a lui che ad altri è stata prospetta “la fine di Vitaly Shabunin” nel caso si fossero opposti.

Shabunin è attivista anti-corruzione e volontario al fronte, recentemente indagato e messo alla berlina con accuse pretestuose. Lui stesso dichiara che si tratta di un’azione giudiziaria partita con l’avallo del capo dell’ufficio presidenziale Yermak allo scopo di zittirlo e di intimidire gli altri attivisti. Il voto al disegno di legge con gli emendamenti è passato con un margine larghissimo e ha tranquillizzato almeno temporaneamente i cittadini e gli alleati europei.

La polizia non ha disperso né maltrattato i manifestanti, nonostante la legge marziale ponga limiti severi alla libertà di assembramento. La protesta popolare è stata così intensa da prendere alla sprovvista le autorità, incapaci di reprimere con prontezza il dissenso verso Zelensky.



















