FIDAL sceglie Mondo S.p.A: come partner per le superfici sportive

"Per la Federazione Italiana di Atletica Leggera è un orgoglio poter dare nuova vita alla sinergia con Mondo, azienda il cui prestigio è riconosciuto a livello globale, quale leader del settore e fornitrice delle principali istituzioni sportive mondiali. Siamo certi che grazie a questa rinnovata partnership, e all’abbinamento di due brand vincenti che condividono visione e obiettivi, continuerà a crescere il valore dell’Atletica Italiana", commenta la partnership Stefano Mei, presidente FIDAL.

In occasione dei Campionati Italiani Assoluti di Caorle, Mondo S.p.A. è lieta di annunciare il rinnovo di una partnership prestigiosa e sentita: quella con la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), che da oggi vede ufficialmente l’azienda come Partner FIDAL per il prossimo quadriennio.

Questa nuova intesa si inserisce in un rapporto di lunga durata tra Mondo e FIDAL, che ha già trovato espressione in due importanti momenti storici: il primo risale alla metà degli anni ’80, durante la presidenza di Primo Nebiolo, e il secondo agli anni Duemila, sotto la guida di Gianni Gola e poi Franco Arese. In entrambe le occasioni, Mondo ha supportato la Federazione mettendo a disposizione competenze, tecnologie e soluzioni all’avanguardia.

Oggi, con questo nuovo capitolo, si dà seguito a un percorso condiviso più volte nel passato, nel segno della continuità e della fiducia reciproca.

"Essere Partner FIDAL per noi non è solo un riconoscimento del nostro lavoro, ma un impegno che sentiamo nel profondo. In questi anni, abbiamo condiviso non solo progetti, ma anche emozioni, dialoghi e sogni. Con Stefano Mei c’è un rapporto sincero, fatto di rispetto, amicizia e obiettivi comuni. Progettare e produrre superfici e attrezzature per l’atletica leggera è il nostro mestiere, ma anche il nostro linguaggio: ci piace pensare che ogni corsia, ogni attrezzatura, ogni dettaglio racconti una storia fatta di passione e fiducia reciproca", il commento di Maurizio Stroppiana, vicepresidente Sport di Mondo Group.

Questa visione si riflette pienamente nella filosofia di Mondo: “We listen, we innovate, you win”. L’ascolto attivo delle esigenze di atleti e tecnici, unito all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità dei materiali, è alla base di ogni scelta dell’azienda. Con oltre 75 anni di storia, Mondo ha realizzato le piste e le attrezzature utilizzate in 13 edizioni dei Giochi Olimpici e in numerosi Campionati Mondiali ed Europei, affermandosi come leader globale nel settore.

Con questa nuova fase di collaborazione, Mondo mette a disposizione di FIDAL competenze, tecnologie e passione per accompagnare la crescita dell’atletica italiana, a partire dai giovani, passando per i grandi eventi nazionali, fino ai sogni olimpici.