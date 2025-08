Bra, Road to Cheese 2025 con una tappa dedicata alla scoperta della lana

Road to Cheese 2025. Manca poco più di un mese a Cheese, la grande manifestazione dedicata ai formaggi a latte crudo, cuore pulsante di un sistema che coagula biodiversità, antichi mestieri, risorse naturali, paesaggi e comunità.

L’appuntamento per tutti gli epicurei è dal 19 al 22 settembre nelle piazze e nelle vie di Bra e nel complesso dell’Agenzia di Pollenzo con profumi, sapori e storie, provenienti da una sterminata geografia lattiero-casearia.

Non solo un evento, ma un itinerario fatto di tappe e soprattutto crocevia di incontri che si stabiliscono quotidianamente tra ambienti, animali, persone, pascoli, culture, secondo il tema “C’è un mondo intorno al formaggio”.

Nell’orbita della 15ª edizione di Cheese ci sarà anche la lana. Tutti sappiamo dell’utilizzo della lana di pecora nell’industria tessile. Pochi però sono a conoscenza del fatto che questo materiale così versatile trova impiego persino nella produzione di concime.

Può sembrare strano, ma non tutte le pecore hanno una lana adatta per essere filata, tra queste molte delle nostre razze di pecore da latte. E siccome le pecore devono essere tosate (per questioni pratiche e igieniche), la lana che non viene venduta diventa un rifiuto speciale, che gli allevatori devono smaltire.

Perciò si è arrivati al fertilizzante prodotto con lana di pecore, completamente bio e in grado di rilasciare preziosi nutrienti nel suolo fino a 6 mesi, mentre studi condotti in Germania hanno provato che le alte percentuali di nitrogeno, potassio e fosforo, lo rendono adatto ad ogni tipo di coltivazione.

Per i produttori di lana vuol dire una soluzione che crea nuovi sbocchi di mercato, evitando che la classica lana resti invenduta. Da questo fertilizzante deriva anche il vantaggio di assorbire 4 volte il proprio volume in acqua. Un risvolto prezioso, soprattutto in caso di siccità.