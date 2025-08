Officina Santachiara Estate: dal teatro di figura ai ricordi dei Balcani

Programma dal 7 al 10 agosto della rassegna estiva Officina Santachiara Estate nell’cortile dell’IPSMAT (IPSIA), via Cacciatori delle Alpi, 4 a Cuneo, e della rassegna Un Sipario tra Cielo e Terra in Valle Stura. Biglietti acquistabili in loco.

Giovedì 7 agosto ore 17:30

Officina Santachiara Estate, via Cacciatori delle Alpi, 4 CUNEO (cortile IPSMAT)

IL GRANDE INCANTESIMO - Teatro del Drago – per famiglie

È la compagnia di una delle più antiche Famiglie d’Arte di spettacolo attiva nel settore dei burattini e delle marionette dalla prima metà del XIX secolo: la Famiglia Monticelli. I fratelli Mauro e Andrea, gli attuali Direttori Artistici insieme a Roberta Colombo, rappresentano la quinta generazione di questa ininterrotta tradizione. L’attività si svolge su due versanti: quello della tradizione, con gli spettacoli di burattini tradizionali e la conservazione dei materiali della Collezione Monticelli; quello della ricerca, attraverso gli spettacoli di teatro di figura contemporaneo in cui si concretizza una personale linea artistica, originale sia nell’impiego dei materiali che nelle tecniche di animazione

Biglietto 5€, ridotto 4€, gratis sotto i 3 anni.

Venerdì 8 agosto ore 21:00

Officina Santachiara Estate, via Cacciatori delle Alpi, 4 CUNEO (cortile IPSMAT)

A VOLO D’ANGELO - Federica Cottini, Michelangelo Canzi (Teatro) per giovani/adulti

Crazy Bosnian guy è una guida turistica e ci accompagna per le strade della sua città, Mostar, nel sud della Bosnia Erzegovina. È un personaggio loquace, sopra le righe: il suo soprannome, se l’è guadagnato sul campo. Mentre il tour procede, veniamo risucchiati nel turbine dei ricordi. Crazy Bosnian guy negli anni Novanta era un ventenne: la guerra nei Balcani è viva nella sua memoria. Ci parla della ricchezza della Jugoslavia di Tito, del crollo della confederazione, dell'avvento di governi instabili, del sentimento jugonostalgico. E della situazione attuale, definita dagli stessi abitanti ‘una polveriera pronta ad esplodere’. Perché interessarci a una storia in apparenza distante da noi? Ricordare, oggi, ha ancora un senso?

Biglietto 5€

Domenica, 10 agosto ore 17:30

MARTINA TESTADURA -Teatro Viola

Officina Santachiara Estate, via Cacciatori delle Alpi, 4 CUNEO (cortile IPSMAT)

"La strada che non andava in nessun posto" di Gianni Rodari prende nuova vita in una narrazione accompagnata dal suono dell’arpa e dalle immagini create dal vivo con la lavagna luminosa. Protagonista è Martina, una bambina curiosa e determinata che decide di seguire la misteriosa strada “che non va da nessuna parte”. Il suo viaggio la porterà in un mondo fantastico, dove scoprirà l’importanza di credere nei propri sogni. La narrazione, intima e partecipata, invita ogni spettatore a immaginare e rielaborare la storia a modo proprio. Le immagini proiettate e la musica creano un’atmosfera evocativa, mentre il pubblico è coinvolto attivamente per aiutare Martina a superare le sue prove.

Biglietto 5€, ridotto 4€, gratis sotto i 3 anni.

Domenica, 10 agosto ore 18:00

SAMBUCO piazza Municipio

Rassegna Un Sipario Tra Cielo e Terra – Grandi e Piccini a Teatro in Valle Stura

STORIE DI MAMMA BALENA-Come Pinocchio ritrovò suo padre

DispariTeatro/Onda Teatro – per tutti

Pinocchio, un pezzo di legno in cerca del padre Geppetto, parte per un viaggio con una Balena che nega d’averlo mangiato. Insieme iniziano un’avventura che è anche un percorso di crescita: Balena, guida saggia e stravagante, lo accompagna nell’ascolto della Natura e dei suoi segreti e così Pinocchio scopre che la vita è una magia che cura lo sguardo e che quando lo sguardo cambia, cambia anche un po' il mondo...

Ingresso gratuito