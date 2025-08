KART / Doppia prestazione spettacolare per Manuel Daziano, che stacca il pass per la finale mondiale di ottobre

Doppio fine settimana spettacolare per Manuel Daziano alla Rok Cup Italia 2025. Il giovane pilota vicese – che ha da poco compiuto 18 anni – con il suo kart ha particolarmente brillato negli ultimi due round della manifestazione, rispettivamente sul Cremona Circuit di San Martino del Lago (19 e 20 luglio) e su Franciacorta Karting Track di Castrezzato (il 2 e 3 agosto), ottenendo due podi consecutivi.

Nell'appuntamento cremonese, sesta tappa del Campionato, Manuel ha conquistato un secondo posto assoluto, frutto di un'ottima serie di prestazioni: conclude la qualifica in quarta posizione, giungendo poi secondo in Gara-1; in Gara-2 ottiene una settima posizione a causa di una penalità assegnatagli a fine manche per il distacco del musetto provocato da un contatto nel corso della gara.

Un capolavoro dietro l'altro, poi, nell'appuntamento bresciano, settima tappa del circuito. Daziano conclude la qualifica in sesta posizione al termine di una buona prestazione; in Gara-1 mette in campo una buona partenza e gestisce ottimamente la gara, concludendo in seconda posizione. In Gara-2 con l'inversione di griglia delle prime otto posizioni – come previsto dal regolamento – parte settimo, ma grazie ad una partenza perfetta si ritrova subito in terza posizione; successivamente va all'attacco dei due piloti che lo precedono, superandoli e concludendo al primo posto sul traguardo. Risultato eccellente e meritatissimo conquistato sul campo grazie ad un’ottima conduzione di gara.

In ogni caso, grazie agli ottimi risultati ottenuti nel Campionato – a cui manca una sola prova, sul circuito South Garda Karting di Lonato (Brescia), che si disputerà a metà settembre – Manuel Daziano si trova al terzo posto della classifica generale con 224 punti (dietro a Karol Pasiewicz con 379 e Marco Chiarello con 281), e soprattutto ha già staccato il 'biglietto d'oro' per la partecipazione alla finale mondiale, che si terrà nel mese di ottobre.