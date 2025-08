Pallapugno, Serie A Banca d’Alba: cala il sipario sulla regular season, al via i playoff

Con l’undicesima e ultima giornata di ritorno si è chiusa la regular season della Serie A Banca d’Alba, che ha delineato in modo definitivo la griglia per la fase finale del campionato. Le sfide dell’ultimo turno hanno confermato i valori emersi nel corso della stagione, preparando il terreno per una fase a eliminazione che si preannuncia avvincente.

Marchisio Nocciole Cortemilia chiude al primo posto con 21 punti, forte del successo casalingo per 9-6 contro Terre del Barolo Albese, che resta comunque seconda a quota 18. Insieme a loro accedono ai playoff anche Alta Langa, terza con 17 punti nonostante la sconfitta a Subalcuneo (9-4), e proprio Acqua San Bernardo Subalcuneo, che con questo successo raggiunge Imperiese a 13 punti, ma la supera grazie alla migliore differenza giochi negli scontri diretti.

Nel gruppo play-out entrano invece Imperiese, Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva, vittoriosa 9-4 contro la Speb, e le due squadre a pari punti a quota 9: Roero Isolamenti Canalese, che batte San Biagio 9-4, e Nibo Galvanotecnica Monticellese, sconfitta 9-3 da Imperiese, ma che mantiene l’ottavo posto grazie agli scontri diretti.

A disputare il girone salvezza saranno infine Araldica Castagnole Lanze (8 punti), Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio (6), Pieve di Teco e Speb (3 punti a testa), classificate undicesima e dodicesima sempre sulla base degli scontri diretti.

Di seguito, i risultati dell’ultimo turno:

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva–Speb 9-4

Acqua San Bernardo Subalcuneo–Alta Langa 9-4

Araldica Castagnole Lanze–Pieve di Teco 9-4

Roero Isolamenti Canalese–San Biagio 9-4

Marchisio Nocciole Cortemilia–Terre del Barolo Albese 9-6

Imperiese–Nibo Galvanotecnica Monticellese 9-3

Ora spazio alla fase decisiva: i playoff metteranno in palio l’accesso alla finale scudetto, mentre play-out e girone salvezza decideranno le sorti delle squadre nella lotta per la permanenza in categoria. Tutto è pronto per un finale di stagione ad alta intensità.