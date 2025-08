Maddalena Bertelli sfiora la top-ten ai Campionati Italiani di Categoria. Ora tocca a Tassinario, Gallione e Ferrari.

La portacolori della ValleBelbo Sport Maddalena Bertelli è stata protagonista della prima sessione di gare dei Campionati Italiani di Categoria di Chianciano Terme, la rassegna tricolore a carattere giovanile più prestigiosa del calendario nazionale.

Impegnata nelle due gare nel dorso, Maddalena, che gareggia nella categoria Ragazzi, ha sfiorato un piazzamento tra le migliori 10 in Italia proprio nei 100 dorso: 1’07”88 il suo crono che vale l’11a posizione.

Nella doppia distanza, i 200 dorso, riesce invece a scalare qualche posizione rispetto alle proiezioni dettate dalle graduatorie della vigilia: nelle quattro vasche, Maddalena nuota 2’08”90 chiudendo al 17° posto.

[Maddalena Bertelli]

domani, saliranno sui blocchi gli atleti delle categorie Juniores, Cadetti e Seniores. Nelle gare che si disputeranno da martedì 5 a sabato 9 agosto, vedremo impegnate tre rappresentanti della ValleBelbo Sport. Lucia Tassinario (categoria Cadette) affronterà un intenso programma gare ai Tricolori giovanili prima di proiettarsi verso i Mondiali Juniores di Otopeni, in Romania: sarà al via nei 50 stile libero, 50-100 dorso, 50-100 farfalla. Saranno in gara nella vasca di Chianciano anche Elisa Ferrari (categoria Juniores), che si è qualificata nei 50 stile libero, e Francesca Gallione (categoria Juniores), che ha ottenuto il pass nei 100 rana.