Grande entusiasmo per il primo incontro del Bra-dipi Running Club

È partito con il piede giusto il Bra-dipi Running Club, il nuovo gruppo di corsa nato a Bra per promuovere uno stile di vita attivo, inclusivo e accessibile a tutti. Il primo appuntamento, tenutosimercoledì 30 luglio con ritrovo presso il Santuario della Madonna dei Fiori, ha visto la partecipazione di 25 persone: un bel segnale di entusiasmo e voglia di condividere il piacere del movimento.



Il gruppo, ispirato ironicamente ai “bradipi” per sottolineare il ritmo rilassato e l’approccio non competitivo, ha percorso insieme circa 5 chilometri tra le vie cittadine, con andatura libera e spirito conviviale. L’atmosfera è stata quella di un incontro tra amici, dove la corsa è diventata un’occasione per conoscersi, muoversi e stare bene insieme.



“È stato un inizio bellissimo, oltre ogni aspettativa – raccontano gli organizzatori –. Il gruppo si è creato naturalmente, con persone di età e livelli diversi, tutte accomunate dalla voglia di fare qualcosa di positivo per sé stesse, senza fretta e senza pressioni.”



Visto il successo dell’iniziativa, gli appuntamenti proseguiranno: il prossimo incontro è fissato per mercoledì 27 agosto alle ore 19.00, sempre con partenza dal Santuario della Madonna dei Fiori. Il format resta lo stesso: partecipazione libera e gratuita, percorso adatto a tutti e, soprattutto, tanta voglia di condividere il movimento con leggerezza.



Il Bra-dipi Running Club è aperto a chiunque voglia unirsi, sia che corra abitualmente sia che voglia iniziare un passo alla volta. Basta presentarsi con un paio di scarpe comode e il sorriso.



Per informazioni: 333 169 6317 e pagina Instagram @bra.runningclub