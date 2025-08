Stroppiana S.p.A. alla Vuelta 2025: innovazione, sostenibilità e territorio al centro dello stand di Alba

La Vuelta 2025 approda in Piemonte con quattro tappe consecutive, portando in regione lo spettacolo del grande ciclismo internazionale. Dopo il debutto a Torino il 22 agosto, sarà Alba a ospitare domenica 24 agosto la partenza della seconda tappa piemontese con arrivo a Limone Piemonte. La carovana toccherà poi Cuneo il 25 agosto, per concludersi il 26 con la quarta e ultima tappa in regione.

In occasione della partenza da Alba, nel centro cittadino sarà allestito il Village della Vuelta, un'area animata da stand, eventi e attività per il pubblico. Tra le realtà protagoniste ci sarà Stroppiana S.p.A., azienda storica del territorio attiva nel settore delle costruzioni, sponsor e partner tecnico dell’iniziativa. Lo stand Stroppiana sarà operativo in due momenti:

• Sabato 23 agosto dalle ore 20, durante la “Serata in rosso”;

• Domenica 24 agosto dalle ore 10.30 fino alla partenza ufficiale della corsa.

Presso lo stand sarà possibile:

• compilare un questionario sulla mobilità legata all’evento, utile anche per fini statistici;

• partecipare a un mini-quiz sulle attività dell’azienda;

• ricevere gadget omaggio (bandane e kit riparazione bici con logo Stroppiana) per tutti coloro che prenderanno parte alle attività.

Con sede ad Alba e attiva dal 1947, Stroppiana S.p.A. è oggi leader nel settore del calcestruzzo e degli aggregati, con impianti moderni e tecnologicamente avanzati, laboratorio interno di controllo e ricerca&sviluppo e una filiera integrata all’insegna della qualità. Da anni l’azienda investe in sostenibilità, con il recupero e riutilizzo dei materiali da demolizione per produrre aggregati riciclati ad alte prestazioni e calcestruzzi conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale del comparto edilizio e promuovere soluzioni tecniche moderne e responsabili.

Dario Stroppiana, presidente di Stroppiana S.p.A., sottolinea: “Essere parte della Vuelta, e farlo nella nostra città, è un modo per sostenere le iniziative per il nostro territorio e occasione preziosa per dialogare con il pubblico e far conoscere l’evoluzione del nostro lavoro: da impresa tradizionale a realtà innovativa e attenta all’ambiente”.