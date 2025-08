Almasri, Meloni: "Notificata oggi la mia archiviazione"

(Adnkronos) - Oggi mi è stata "notificata la mia archiviazione" sul caso Almasri. A renderlo noto è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni via social, aggiungendo che "sarà chiesta l'autorizzazione a procedere su Piantedosi, Nordio e Mantovano". "Assurdo sostenere che ministri e il sottosegretario abbiano agito senza condividere con me" aggiunge. "Rivendico che governo agisce in modo coeso sotto mia guida".