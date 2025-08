Mengoni e Annalisa, il duetto da sogno arriva il 5 settembre con 'Piazza San Marco'

(Adnkronos) -

Annalisa per il suo nuovo singolo 'Piazza San Marco' coinvolge Marco Mengoni. Dopo le indiscrezioni, la conferma: due delle voci più amate e iconiche della scena musicale italiana insieme per la prima volta. Un incontro artistico che promette di regalare un intenso viaggio emotivo, così come suggerito anche dal titolo della canzone.

'Piazza San Marco', in uscita il 5 settembre, è una ballad in bianco e nero, un racconto cinematografico in cui i protagonisti si confidano trovando supporto una nell’altro. Un connubio vocale e narrativo sorprendete, sullo sfondo maestoso di uno dei luoghi più iconici del mondo.

Il brano sarà contenuto nel nuovo album di Annalisa 'Ma io sono fuoco' in uscita nell’autunno 2025 e segue il suo nuovo percorso discografico iniziato a maggio con il singolo 'Maschio' che si è mantenuto stabile nella Top 10 della classifica Fimi per settimane, facendole raggiungere il record come donna italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 della classifica Fimi e tra le tre artiste femminili più ascoltate su Spotify.

Annalisa, dopo il successo tutto sold out di Palasport e Arene con oltre 250 Mila biglietti venduti solo nel 2024, tornerà live dal 15 novembre nei principali palasport italiani con il 'Capitolo I' del suo nuovo viaggio (organizzato da Friends & Partners). Marco Mengoni - reduce dal successo del suo trionfale tour negli stadi con oltre 500 mila biglietti venduti - sarà protagonista in autunno di un tour che lo porterà ad esibirsi nei principali palazzetti in Italia e in Europa a partire dal 5 ottobre, con 31 live prodotti e organizzati da Live Nation.