ADAS e Suoni del Monviso ancora insieme per i concerti di Renga e Musiche di Morricone

La grande musica continua ad incantare le montagne con i prossimi due appuntamenti del festival Suoni dal Monviso, che insieme ad ADAS Donatori di Sangue Saluzzo promuove un importante progetto all’insegna della solidarietà e del dono. Un legame forte tra le due realtà saluzzesi che si rafforza di concerto in concerto, con l'obbiettivo di “Una poltrona in + per donare”, per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della donazione del sangue, attraverso una raccolta fondi per l'acquisto di una poltrona per la donazione all'Ospedale di Saluzzo.

Dopo il successo degli appuntamenti precedenti, l’invito è ora a non perdere i prossimi due eventi imperdibili:

Sabato 10 agosto, al Pian Pilun di Crissolo, Francesco Renga salirà sul palco per un concerto-evento intimo e potente, nell’ambito del progetto “Angelo Venti”

Info e biglietti: Concerto Renga - Suoni dal Monviso

Domenica 18 agosto, a Ostana, la magia delle colonne sonore rivivrà con “Alla scoperta di Morricone”, un omaggio sinfonico al genio musicale italiano che ha fatto sognare intere generazioni. Info e biglietti Concerto Morricone - Suoni dal Monviso

In un’estate in cui il bisogno di sangue non va in vacanza, ADAS ricorda che donare è un gesto semplice, ma fondamentale.



Tra le note del dono, la più bella è il SÌ,

si alla vita,

si al prossimo,

si al volontariato.

Fai sentire il tuo Sì, vai a donare il sangue e il plasma.

www.adas-saluzzo.it