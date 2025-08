Il cordoglio di Fossano per Alessandra Balocco, il sindaco Tallone: “Famiglia e azienda da sempre vicine alla città" [VIDEO]

Fossano si è svegliata scossa e addolorata per la scomparsa dell'imprenditrice Alessandra Balocco, a capo della storica azienda dolciaria.



Una notizia diffusa in città nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 4 luglio, e che oggi vede il sindaco Dario Tallone rinnovare il cordoglio dell’intera comunità cittadina, riconoscente nei confronti della famiglia industriale per quanto, con la sua visione imprenditoriale, ha saputo creare importanti e positive ricadute sulla città e sulla sua crescita economica.

L'INTERVISTA [VIDEO]

“Domani in occasione dei funerali abbiamo proclamato il lutto cittadino", ha ricordato il primo cittadino esprimendo parole di vicinanza al marito Ruggero Costamagna e al figlio Marco, che resteranno nel Consiglio di Amministrazione e che proseguiranno il lavoro di Alessandra, insieme alla nipote Diletta Balocco, figlia del compianto fratello Alberto, prematuramente scomparso nell’agosto 2022, poche settimane dopo la morte del padre Aldo.



I funerali, che su richiesta della famiglia verranno celebrati in forma riservata, si terranno domani, mercoledì 6 agosto, alle ore 16 nella concattedrale di Fossano, mentre la camera ardente sarà aperta presso Palazzo "Daviso", in via Roma 142, dalle 15 alle 19 di oggi e il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 19.30.