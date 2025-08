Piazza di Circo 2025: un’estate di arte condivisa oltre le mura di Mondovì. Ora gli ultimi due appuntamenti in città, poi si guarda all’autunno

Piazza di Circo è molto più di un festival: è una visione culturale che porta l’arte performativa nei luoghi della quotidianità, intrecciando comunità, paesaggio e nuove generazioni di artisti. Giunto all’ottava edizione, l’evento si è ormai affermato come uno dei progetti più vitali e partecipati del territorio, capace di coinvolgere cittadini, amministrazioni, associazioni e artisti in un processo di crescita condivisa.

A testimoniare la qualità e la coerenza del percorso è anche il riconoscimento da parte del Ministero della Cultura, che ha inserito Piazza di Circo tra le poche rassegne italiane di circo contemporaneo sostenute a livello nazionale.

L’edizione 2025 ha segnato un ulteriore passo avanti nel radicamento territoriale del progetto, con la scelta di portare una parte del programma estivo oltre le mura di Mondovì, in collaborazione con altri Comuni del Monregalese.

"Abbiamo concretizzato l’idea condivisa di un festival dal format sempre più diffuso grazie alla collaborazione dei diversi Comuni che hanno aderito all’idea di ospitare parte della programmazione di Piazza di Circo nel mese di luglio – racconta il direttore artistico Marco Donda –. L’accoglienza logistica e il sostegno economico dei Comuni di Roccaforte, San Michele e Frabosa Sottana, insieme al lavoro appassionato di Pro Loco e volontari, hanno reso l’esperienza unica per pubblico e artisti.

Ringrazio in particolare il Comune di Mondovì, che ha messo in contatto l’associazione Macramè con il Distretto del Commercio, permettendoci di ampliare la rete e coinvolgere altri Comuni del territorio. Questo percorso continuerà anche in autunno, coinvolgendo nuovi partner culturali come Paroldo e Chiusa Pesio: un segnale importante di una rete culturale territoriale che si consolida attorno all’arte circense contemporanea".

Oltre Mondovì: viaggio tra comunità, paesaggi e meraviglia



L’avventura extraurbana di luglio è cominciata a Roccaforte Mondovì, dove lo spettacolo evocativo Spirito di Drago ha illuminato la manifestazione “Maske in una notte” con il suo gioco di fuoco e leggende. A San Michele Mondovì, il raffinato Malleabile di Peppino Marabita ha incantato il pubblico con una poesia fatta di oggetti, gesti e silenzi.

Frabosa Sottana ha ospitato uno dei momenti più intensi dell’estate. Grazie all’impegno della Pro Loco e dei volontari, la rassegna si è diffusa tra frazioni e centro storico, trasformando due giornate in una vera festa di comunità e arte. La compagnia Artemakia con L’Antagonista e gli allievi dell’Accademia Cirko Vertigo con Impro-Cabaret hanno regalato emozioni sincere, confermando il valore del circo di strada come forma d’arte viva e accessibile.

"È stata una scommessa vinta portare Piazza di Circo in Val Maudagna – ha sottolineato l’assessore Elisabetta Baracco –. Due giornate che hanno unito riti tradizionali, come la festa di Sant’Anna a Gosi, con l’energia del circo contemporaneo, coinvolgendo bambini, famiglie e turisti in un’esperienza condivisa e sorprendente".

Gli ultimi due appuntamenti estivi a Mondovì



Ora il festival torna nel cuore di Mondovì, in Piazza Maggiore, con due serate da non perdere durante la Mostra dell’Artigianato Artistico:

13 agosto – ore 19:00 (replica) e ore 21:45 – WOOW! – Compagnia Cie Bruoc

Una coppia di clown e il loro veicolo stravagante trasformano la piazza in un teatro a cielo aperto, tra gioco, danza e poesia. Un omaggio al viaggio e alla meraviglia, pensato per stupire grandi e piccoli in due repliche indimenticabili.

15 agosto – ore 21:30 – ABBONÈ – Ditta Polletti

Due clown, un piccolo spazio condiviso e un mondo da reinventare tra risate, acrobazie e piccole grandi crisi di convivenza. Uno spettacolo che coinvolge il pubblico e invita a ridere… di noi stessi.

Verso l’autunno: Paroldo e Chiusa Pesio nel circuito



Non finisce qui: Piazza di Circo continuerà anche nei mesi successivi, portando il circo contemporaneo in nuovi territori. I Comuni di Paroldo e Chiusa Pesio sono pronti ad accogliere nuove tappe del festival, in un progetto che mira a rendere l’arte performativa sempre più accessibile e diffusa, dentro e fuori i centri urbani.