Pulizia sentieri e prevenzione rischi: l’impegno costante della Protezione Civile di Pianfei

Nei giorni scorsi, una squadra del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Pianfei ha effettuato un’operazione di pulizia dei sentieri nella zona del lago. La necessità di rendere nuovamente agibili alcuni percorsi per ragioni di sicurezza e viabilità, ha reso necessario l’intervento, che è consistito in una radicale pulizia di alcuni sentieri prospicienti il lago ed i boschi delle colline limitrofe.

Tra gli altri spazi in cui si è intervenuti, anche l’area destinata all’atterraggio degli elicotteri dell’elisoccorso, subito alle spalle del bacino del lago. Ci si è poi portati sui sentieri che collegano la frazione dei Viglioni e quella sulla prosecuzione di Via dei Boschi alla collina con la panchina gigante, meta ormai di numerosi visitatori, attratti dal punto panoramico posto alla sommità della collina che domina il lago.

L’operazione è stata condotta dai volontari Giancarlo Musso, Giuseppe Ambrosio, Mario Palmieri e Valerio Giuliano. Nei giorni immediatamente precedenti la squadra, con la presenza anche di Valter Viada, aveva operato lungo i tornanti dei Fulcheri, per una regolamentazione profonda dei bordi stradali invasi dalla vegetazione, per evitare pericoli in caso di forti precipitazioni temporalesche.

Il gruppo comunale di protezione pianfeiese , composto da una dozzina di volontari, ha dato ancora una volta dimostrazione di grande amore e sensibilità verso il proprio territorio e le sue esigenze, con uno slancio generoso ogni qual volta ci sia necessità di intervento con immediatezza, per evitare e prevenire situazioni di potenziale emergenza climatica, meteorologica e di gestione della sicurezza.