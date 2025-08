Quasi al via l'intervento su “Palazzo Monterosso”: diventerà la nuova sede della formazione professionale Cnos Fap di Saluzzo

Palazzo "Monterosso" in via san Giovanni

Arrivato il nulla osta della Regione si potrà procedere, dopo i pareri della Soprintendenza , al progetto esecutivo e all’affidamento lavori di “Palazzo Monterosso”, ex scuola d’arte "Bertoni" in via san Giovanni, che dopo anni di inutilizzo, sarà riconvertito in scuola.

Si trasferirà infatti l’istituto di formazione professionale salesiano Cnos Fap di Saluzzo, che ora svolge i corsi in siti diversi del centro storico, tra via Griselda e via Tapparelli, poco distanti da quella che sarà l'unica sede.

Il progetto è degli architetti Flavio Tallone, dirigente Governo del Territorio, responsabile del procedimento, Paolo Demarchi e Nicoletta Galvagno, riguarderà tappe di cantiere che vanno dal miglioramento sismico all'impiatistica, alla rifunzionalizzazione delle aule. Sono circa 1.250 metri quadrati di superficie coperta, distribuiti su tre piani e oltre 900 mq di giardino.

Costo dell’intervento è di poco meno di 2 milioni 700 mila euro ( l’opera più importante del bilancio 2025) e prevede la compartecipazione al restauro di Cnos Fap Piemonte di 450 mila euro. L' Ente avrà il comodato d’uso per 25 anni.

Il palazzo di proprietà del Comune, era stato in dotazione alla Provincia che lo aveva utilizzato come Scuola d’arte fino al 2012, trasferita poi alla ex caserma Musso, incorporata nel liceo Soleri - Bertoni.

L’immobile è stato individuato dall'amministrazione come bene idoneo per il ricollocamento delle attività scolastiche e di laboratorio dell’ente professionale salesiano, che raccoglie una popolazione scolastica del Saluzzese e valli limitrofe di circa 250 ragazzi e che offre percorsi formativi nei settori: acconciatura, estetica, pasticceria e panificazione, oltre a corsi di apprendistato e lezioni per adulti.

L’ intervento vuole avere anche valenza di valorizzazione del centro storico, portando in questa parte della città, allievi ed insegnanti. Anche dopo il trasferimento temporaneo ( nell'ex palazzo di Giustizia) per la prospettiva di restauro dell'immobile storico, non più consono alle esigenze scolastiche, del liceo classico "Bodoni", poco distante, in via della Chiesa.

L’edificio "Monterosso" porterebbe alla scuola professionale salesiana, la possibilità di avere corsi in più e diplomi quadriennali, aumentando il numero di studenti e ricolmando un vuoto nel tessuto sociale e ambientale del borgo antico.

Ta le idee del progetto, che rientra nell’ambito del bando regionale della" rigenerazione spazi, relazioni, connessioni per coltivare insieme il futuro" anche quella di organizzare l’edificio come punto di incontro di lavoro, tra aziende e allievi, con meeting o giornate di professionali, ampliando le possibilità didattiche e di apertura verso l’esterno.