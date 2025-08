Racconigi: sottopasso di via Caramagna, il Comitato lancia l’allarme: “Opera sovradimensionata e poco sicura”

Continua a far discutere a Racconigi la costruzione del sottopasso ferroviario di via Caramagna, un’opera al centro di un acceso confronto tra l’amministrazione comunale e il Comitato ‘per un sottopasso sostenibile’, presieduto da Luigi Reynaudo.

Il Comitato contesta non la realizzazione dell’infrastruttura in sé, ma le sue dimensioni, ritenute eccessive rispetto alle reali necessità del quartiere.

“La struttura progettata risulta essere troppo profonda, con rischio allagamenti e mancanza di sicurezza per i cittadini - afferma Reynaudo. - Non si capisce perché si debba costruire un sottopasso così monumentale in un’area che non è più classificata come strada provinciale, ma urbana di quartiere. In tempi di cambiamento climatico, una struttura così profonda è un pericolo, soprattutto in caso di allagamenti. Un solo metro in meno farebbe la differenza per la sicurezza, anche mortale, di un bambino”.

Secondo il Comitato, la recente decisione del Consiglio provinciale di cedere al Comune la strada e il futuro sottopasso ha sollevato ulteriori dubbi: “La Provincia si è chiamata fuori – afferma Reynaudo – e ha passato la patata bollente al Comune di Racconigi, che dovrà farsi carico in perpetuo della manutenzione, della sorveglianza h24 e delle responsabilità legate alla sicurezza dell’infrastruttura, senza che siano stati previsti fondi o analizzati i costi futuri”.

Il presidente del Comitato solleva anche dubbi sul percorso amministrativo: “Il voto del Consiglio provinciale del 29 luglio non è stato unanime, e lo stesso presidente Luca Robaldo, pur avendo inserito il punto all’ordine del giorno, non si è presentato alla votazione”.

Il Comitato evidenzia un punto cruciale: “Per sette anni si sono spese energie per progettare e finanziare la costruzione di un’opera con le caratteristiche e implicazioni dimensionali di una strada provinciale. Ora quella strada è stata declassata a urbana di quartiere. A cosa è servito allora progettare un sottopasso così gigantesco e monumentale? Sarebbe bastato, fin dall’inizio, dimensionare tutto per una semplice strada comunale, con meno costi e meno rischi per la sicurezza dei cittadini”.

“Queste – prosegue Reynaudo – sono le domande che poniamo pubblicamente sia al sindaco Oderda, silente da anni, sia al presidente Robaldo, assente nel simbolico momento della formalizzazione della cessione dell’opera dalla Provincia al Comune. Sono quesiti di fondamentale importanza, nell’interesse dei cittadini racconigesi”.

Da qui l'appello per un confronto aperto: “Ci aspetteremmo un incontro informativo pubblico, ma temiamo che la nostra richiesta resterà inascoltata. Ed è un peccato, perché il contributo dei cittadini va ascoltato, non temuto. Il Comitato, comunque, non rimarrà silente e continuerà la propria attività di informazione e coinvolgimento”.

Il sindaco di Racconigi, Valerio Oderda, ha risposto in modo deciso alle critiche, difendendo l’importanza del progetto: “Il sottopasso sarà consegnato al Comune alla fine dei lavori e sarà realizzato con dimensioni standard, necessarie per il passaggio di mezzi di soccorso, bus e camion. Rfi costruisce ovunque sottopassi con queste altezze, a prescindere dal tipo di strada”.

Sulle critiche relative al passaggio da strada provinciale a urbana, Oderda chiarisce: “La Provincia sta dismettendo vari tratti urbani e lo ha già fatto in passato con via Regina Margherita. Nell’accordo è previsto che, una volta terminati i lavori e ripristinato il sedimento stradale, via Caramagna passerà ufficialmente al Comune”.

Non manca una stoccata al Comitato: “I tre ricorsi presentati (due al Tar e uno al Consiglio di Stato) hanno ritardato l’avvio dei lavori di anni. Ora siamo finalmente pronti a partire nei prossimi mesi. È vero che ci saranno disagi durante la fase esecutiva, ma questo accade in ogni grande opera”.

Oderda sottolinea infine l’urgenza e la strategicità dell’intervento: “Il passaggio a livello di via Caramagna è tra i più pericolosi d’Italia. Su 1.400, rientra nel 5% più critico. Dobbiamo tutelare la salute pubblica. Le caratteristiche dell’opera sono previste nei piani regolatori e abbiamo accolto tutte le osservazioni possibili. Non si può bloccare un progetto strategico perché una parte dei residenti è contraria.

Quello che mi dispiace – conclude il primo cittadino – è che manca una posizione unitaria della politica racconigese nel difendere un’opera indispensabile. Non si tratta più di decidere se realizzare o meno il sottopasso: si tratta di finirla con gli ostacoli ideologici e procedere, nell’interesse di tutti”.