Valdieri ha festeggiato i 104 anni di Margherita Ghibaudo

Oggi, martedì 5 agosto, la comunità di Valdieri ha avuto l’onore e la gioia di festeggiare un traguardo straordinario: la signora Margherita Ghibaudo ha compiuto 104 anni, circondata dall’affetto dei suoi familiari e della comunità locale.

A nome delle Amministrazioni comunali, hanno partecipato alla celebrazione il vicesindaco di Valdieri Sharon Giraudo e il vicesindaco di Roaschia Graziella Viale, che hanno omaggiato la signora Margherita con un fiore colorato, simbolo di una vita lunga, intensa e ricca di affetti.

"È un onore essere qui oggi per portare il saluto e l’abbraccio dell’intera comunità di Valdieri alla signora Margherita, testimone vivente della nostra storia e dei valori più autentici del nostro paese -, ha dichiarato il vicesindaco Sharon Giraudo -. Il traguardo dei 104 anni è già di per sé straordinario, ma lo è ancora di più se vissuto con la lucidità, il calore e la serenità che Margherita trasmette. Ancora più commovente è vedere la bellissima famiglia che da lei è nata, raccontata in un albero genealogico realizzato a mano dalla pronipote che porta il suo nome: un gesto di amore e memoria che lega le generazioni in un abbraccio ideale".

Il momento di festa si è svolto in un clima di grande emozione e riconoscenza presso la Casa di riposo di Valdieri.