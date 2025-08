Auto cappottata sulla SS28 a Mondovì, illeso il conducente

Paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza questa mattina, martedì 5 agosto, lungo la Strada Statale 28 a Mondovì, in località Sciolli. Intorno alle 7:15 un’auto è uscita di strada cappottandosi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mondovì e il personale sanitario del 118. All’arrivo dei soccorsi, il conducente era già riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo, apparentemente illeso.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area. L’intervento si è concluso da poco, senza ulteriori criticità per il traffico o per la viabilità. Restano da chiarire le cause dell’incidente.