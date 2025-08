Bambina di 5 anni investita a Dronero: in gravi condizioni al Regina Margherita

L'elicosoccorso sul luogo dell'incidente in Viale Sarrea a Dronero

Ennesimo incidente a Dronero lungo il viale Sarrea, stavolta una tragedia. Erano da poco passate le 19 di ieri, lunedì 4 agosto, quando una bambina di cinque anni è stata investita da un’auto.



La piccola era con la mamma, seduta sul passeggino, che stava attraversando la strada quando una vettura le ha investite, prendendo in pieno il passeggino con conseguenti drammatiche per la bambina, che ha purtroppo subito un severo politrauma.



Immediato l’arrivo della Croce Rossa locale che, vista la gravità della situazione, ha immediatamente fatto intervenire l’elisoccorso provvedendo a trasportare la piccola all’ospedale Regina Margherita di Torino.



Sul luogo anche i Carabinieri per gli opportuni rilievi.