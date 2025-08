Controlli nello stabile dell’ex Centrale del Latte ad Alba: identificate 15 persone

Giornate di intensa attività per la Polizia Municipale di Alba, impegnata in un sopralluogo nello stabile abbandonato dell’ex Centrale del Latte Cappello, in via San Rocco. ad Alba L’edificio, da tempo in condizioni di degrado, è stato oggetto di un’operazione congiunta tra gli agenti guidati dal comandante Antonio Di Ciancia e i rappresentanti della proprietà, una società marchigiana con sede a Jesi, affiancata da una ditta del Torinese incaricata della messa in sicurezza.

Durante la ricognizione sono stati identificati quindici occupanti abusivi, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine. Tra questi figuravano anche lavoratori stagionali in cerca di riparo in vista dell’imminente stagione della vendemmia. “Li abbiamo indirizzati verso il centro di via Pola, che potrà accoglierli temporaneamente”, ha spiegato Di Ciancia.

Altri soggetti erano invece senza fissa dimora. Il sopralluogo ha richiesto l’impiego di sei agenti per un’intera mattinata e ha confermato l’urgenza di sigillare in modo ermetico tutti gli accessi, in particolare quelli danneggiati o forzati. “Alcune porte erano spalancate, altre erano state aperte con la forza. Ora l’obiettivo è impedire nuovi ingressi chiudendo gli accessi in modo definitivo”, ha aggiunto Di Ciancia.

Le operazioni sono documentate da fotografie, in particolare della parte esterna e dei punti d’accesso violati. La ditta incaricata tornerà nei prossimi giorni per completare la chiusura dell’edificio.