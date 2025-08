Cuneo piange Raffaele De Simone, informatico di 38 anni morto improvvisamente

Una tragedia improvvisa ha colpito la città di Cuneo : Raffaele De Simone, informatico di appena 38 anni, è morto nelle scorse ore, probabilmente a causa di un infarto. La notizia ha lasciato sgomenti amici, familiari e conoscenti.

Figlio di Rocco De Simone, storico dentista di via San Giovanni Bosco, dove da anni gestisce un'attività assieme a uno dei fratelli di Raffaele, era conosciuto in città per la sua gentilezza e disponibilità.

A darne il doloroso annuncio la mamma Paola, il papà Rocco, i fratelli Roberto, Antonella e Federico, insieme ai tanti amici che in queste ore stanno lasciando messaggi di cordoglio.

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 6 agosto alle ore 14.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Bosco, a Cuneo. Rosario nel pomeriggo di oggi, martedì 5 agosto alle ore 17.30, nella stessa parrocchia.