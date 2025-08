Coldiretti Piemonte - Nocciole: attivare tutte le misure necessarie per sostenere il comparto

Nocciole: preoccupante situazione produttiva ed economica a causa del clima e della necessità di un maggior affinamento della tecnica colturale. A denunciarlo è Coldiretti Piemonte a fronte del fenomeno della cascola che si sta verificando in questi giorni sul territorio.

Il comparto in dieci anni ha avuto una crescita notevole in termini economici e di produzione, passando da 15 mila a quasi 28 mila ettari di superfici coltivate.

“Oggi più che mai è urgente una ricerca scientifica che svolga un ruolo strategico nell’andare ad approfondire tutte le variabili che stanno mettendo in ginocchio l’intero comparto – spiega Mauro Bianco, membro di giunta di Coldiretti Piemonte con delega territoriale al settore corilicolo -. È fondamentale che la Fondazione Agrion concentri le proprie energie sulla ricerca scientifica, in particolare sulla cascola del nocciolo, mettendo fin da subito in campo delle prove che possano tenere in considerazione le molteplici variabili, chiedendo la disponibilità anche ad aziende agricole presenti sul territorio. Da ormai diversi anni il comparto si ritrova ad affrontare eventi climatici avversi, con l’alternarsi di fenomeni siccitosi prima, seguiti da piogge persistenti nel periodo primaverile”.

“Vista la situazione alquanto difficile per le imprese corilicole, giunte allo stremo, abbiamo chiesto alla Regione di attivare lo stato di emergenza per mettere in atto tutte le misure necessarie, comprese le risorse per un ristoro dei danni da mancata produzione. È urgente un sostegno alla corilicoltura e alle imprese che credono nelle produzioni di qualità, impegnandosi col loro lavoro a preservare i territori”, concludono Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale.