Decreto Grandi Eventi Sportivi: Bergesio: “Provvedimento che rilancia lo sport e i territori”

Riceviamo e pubblichiamo:

Approvato in Senato il decreto legge recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento di grandi eventi sportivi".

"Provvedimento che racchiude molteplici e importanti disposizioni che contribuiranno a rivitalizzare importanti settori dello sport italiano e ad incidere notevolmente su alcuni aspetti organizzativi dei maggiori eventi”, ha affermato il Senatore Giorgio Maria Bergesio nel corso della dichiarazione di voto in aula in Senato.

Che continua: “Tra questi ad esempio le disposizioni per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”. Il decreto affronta anche temi cruciali come l'America's Cup – Napoli 2027 e i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Bergesio evidenzia: “Si tratta di disposizioni che hanno notevole valenza per lo sviluppo economico e la riqualificazione di molte aree del nostro Paese”.



Un'altra novità significativa, introdotta grazie ad un emendamento della Lega, è l'articolo che prevede per le scuole superiori la possibilità di realizzare percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) in collaborazione con gli organizzatori dell'America's Cup a Napoli.

“Si è colta così l'occasione per trasformare un grande evento sportivo in un'esperienza educativa”, commenta il parlamentare, Vicepresidente Commissione Attività produttive, che rimarca inoltre: “l'importanza delle norme sulla sicurezza negli sport invernali e quelle a tutela degli arbitri, con un inasprimento della pena per chi procura loro lesioni durante le manifestazioni sportive”.



Bergesio cita anche altri interventi del Governo per promuovere lo sport sul territorio: “In tutta Italia, da quando è in carica il Governo, sono stati finanziati, con risorse PNRR, progetti sportivi per circa 700 milioni di euro, con la maggiore parte degli interventi rivolti ai piccoli Comuni. A questi si aggiungono i 300 milioni previsti dal Piano per potenziare le palestre scolastiche su tutto il territorio nazionale, voluto dal Ministro Valditara. Inoltre, la Lega, da sempre, ritiene una priorità il miglioramento dei luoghi nei quali si praticano le varie discipline sportive e, per tale ragione, è stato riproposto il bando “Sport e Periferie” per investimenti di 110 milioni di euro, la cifra più alta degli ultimi anni, ai quali si aggiungono ulteriori 70 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo sviluppo e coesione, con l'obiettivo di contribuire a realizzare nuovi impianti sportivi pubblici”.



"Siamo da sempre consapevoli che lo sport è fondamentale per la salute, per lo sviluppo della socialità e per il senso di appartenenza che crea, soprattutto nelle giovani generazioni, ed è per questo che la Lega sostiene con convinzione questo nuovo importante decreto a supporto dello sport italiano”, conclude il Senatore Bergesio.