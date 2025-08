Acqua San Bernardo Subalcuneo ai play-off della Serie A Banca d'Alba: ecco il calendario della seconda fase

È stato ufficializzato il calendario della seconda fase della Serie A Banca d’Alba, che prevede lo svolgimento di playoff, play-out e girone salvezza. La squadra Acqua San Bernardo Subalcuneo, qualificata per i play-off, parte con 13 punti, mantenendo quelli acquisiti nella regular season.

Il regolamento prevede l’assegnazione di due punti per ogni vittoria. Le prime due classificate dei play-off accedono direttamente alle semifinali.

Le ultime due dei play-off e le prime due dei play-out si sfideranno in gara unica per conquistare gli altri due posti in semifinale, con questi abbinamenti:

• Terza classificata dei play-off vs Seconda dei play-out

• Quarta dei play-off vs Prima dei play-out

Le partite si disputeranno sul campo della squadra meglio posizionata al termine della fase. Di seguito il calendario completo dei play-off con le partite che vedono impegnata Acqua San Bernardo Subalcuneo:

CALENDARIO PLAY-OFF – ACQUA SAN BERNARDO SUBALCUNEO

Prima giornata

Venerdì 8 agosto – ore 21, Caraglio

Acqua San Bernardo Subalcuneo – Marchisio Nocciole Cortemilia

Seconda giornata

Giovedì 14 agosto – ore 21, Alba

Terre del Barolo Albese – Acqua San Bernardo Subalcuneo

Terza giornata

Lunedì 18 agosto – ore 21, Caraglio

Acqua San Bernardo Subalcuneo – Alta Langa

Prima giornata di ritorno

Lunedì 8 settembre – ore 21, Cortemilia

Marchisio Nocciole Cortemilia – Acqua San Bernardo Subalcuneo

Seconda giornata di ritorno

Sabato 23 agosto – ore 21, Caraglio

Acqua San Bernardo Subalcuneo – Terre del Barolo Albese

Terza giornata di ritorno

Giovedì 11 settembre – ore 21, San Benedetto Belbo

Alta Langa – Acqua San Bernardo Subalcuneo

La società invita i propri sostenitori a partecipare numerosi alle prossime gare. Il supporto del pubblico sarà fondamentale per affrontare questa fase decisiva del campionato e per sostenere la squadra nella corsa alle semifinali scudetto.