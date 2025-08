CICLISMO FEMMINILE / Nicole Bracco, nemmeno la bufera ferma la campionessa italiana

Domenica 3 agosto è andata di scena la diciannovesima tappa del Giro D'Italia Interregionale del Trofeo Rosa per le categorie donne esordienti e allieve.

Frazione impegnativa a Castelfiorentino, patria di Andrea Bettiol corridore professionista in XDS Astana team, vincitore nel 2019 del Giro delle Fiandre e campione italiano 2024. Un percorso leggermente vallonato nelle prime tre tornate di gara per poi imboccare le ultime due su di un circuito caratterizzato da una difficile ascesa di circa 600 m con punte al 14% da ripetersi due volte. L'arrivo, posto a circa 5 km dall'ultimo scollinamento, si trova nel paese di Castelfiorentino con un rettilineo di circa 300 metri.

A complicare la situazione per le donne esordienti è stata una vera e propria bufera metereologica di mezza estate che ha investito tutta l'area tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato. Mezz'ora dopo il via infatti le atlete sono state investite da un violento diluvio che in poco più di trenta minuti ha riversato una imponente quantità di acqua con forti e improvvise raffiche di vento. La gara è proseguita senza interruzioni registrando però numerosi ritiri tra le partecipanti, ma con sempre vigili nelle prime posizioni del gruppo le due campionesse italiane Nicole Bracco (ED2) e Aurora Cerame (ED1) a controllare la situazione.

Il forcing imposto sui due passaggi in salita porta il gruppo a frazionarsi in più porzioni con la testa di gara composta da sette atlete che accumulano un vantaggio di circa cinquanta secondi sulle immediate inseguitrici. Tra esse a condurre l'azione c'è proprio il tricolore di Nicole Bracco con la compagna di team SC cesano Maderno Aurora Cerame e con l'atleta laziale Livia Rossi del Vangi Team Ladies. All'ultimo chilometro si propongono tutte e sette le migliori atlete italiane che lanciano un arrivo a ranghi ristretti. Aurora Cerame affronta gli ultimi 400 m con una accelerazione che lancia lo sprint devastante di una Nicole Bracco incontenibile. L'arrivo a mani alzate sul traguardo con 20 metri di vantaggio sulla seconda atleta (Livia Rossi) descrive la superiorità incontrastabile dell'atleta saviglianese.

Gara conclusa a 34 km/h di velocità media nonostante le condizioni avverse, diciassettesima vittoria stagionale per Nicole Bracco a conclusione di una settimana che le è valsa anche il titolo di vicecampionessa italiana su pista nella specialità della velocità al velodromo Sacchi di Firenze. A Castelfiorentino degno di nota l'eccellente secondo posto di categoria (quinto assoluto) per la tricolore ED1 Aurora Cerame, mentre tra le allieve un'ottima ottava piazza per la compagna di team di Nicole, Emma Colombo.