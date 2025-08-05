Cuneo Granda Volley inizia la stagione: allenamenti a porte aperte da lunedì 11 agosto al Palazzetto dello Sport

Cuneo Granda Volley, dopo aver terminato il proprio mercato ed aver lanciato la campagna abbonamenti, inizierà a muovere i primi passi verso la stagione 2025/26. In particolare le ragazze di coach Salvagni si troveranno al Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione) lunedì 11 agosto dalle 17 alle 19 per iniziare il proprio cammino verso il campionato di Serie A1.
Per l’occasione la società intende invitare al primo allenamento dell’anno tifosi, soci, sponsor e media per iniziare con il piede giusto la stagione alle porte. Così le Gatte potranno subito sentire la passione del popolo della Granda, per poi lasciare il giusto spazio alla stampa ed ai media interessati.
Dopodiché le biancorosse continueranno la preparazione in vista dell’inizio del campionato tra sedute in palestra, lavoro sul taraflex ed amichevoli di prestigio. In particolare sarà questo il programma della settimana 11-17 agosto:
- lunedì: pesi (10-12), meeting (15-17), allenamento (17-19)
- martedì: test (10-12), meeting (15-17), allenamento (17-19)
- mercoledì: meeting (10-11), allenamento (11-13)
- giovedì: pesi (10-12), allenamento (15-17)
- venerdì: rest
- sabato: rest
- domenica: rest